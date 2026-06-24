Condițiile în care liberalii ar putea să guverneze alături de social-democrați. Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a explicat miercuri, într-un mesaj pe Facebook, strategia formațiunii sale în contextul negocierilor pentru instalarea unui guvern minoritar. Liberalii solicită un acord politic clar, axat pe stabilitate economică și pe atragerea fondurilor europene.

Principalul obiectiv al liberalilor este menținerea liniei economice actuale. Dan Motreanu a precizat că partidul său propune ca în acordul politic de susţinere a guvernului minoritar să fie cuprinsă continuarea măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar, „pentru a evita ca viitorul executiv să arunce în aer România prin măsuri populiste”.

De asemenea, poziția PNL față de o eventuală guvernare alături de social-democrați rămâne neschimbată. El a precizat că, dacă preşedintele va desemna un premier din partea PSD, PNL va vota doar învestirea guvernului, după care va rămâne în opoziţie.

Marea urgență a României în acest moment este legată de fondurile europene destinate modernizării infrastructurii și instituțiilor publice. Timpul extrem de scurt rămas la dispoziție obligă partidele să găsească o soluție rapidă pentru deblocarea activității guvernamentale.

„România mai are doar două luni pentru finalizarea PNRR. Altfel, pierdem şase miliarde de euro destinate proiectelor de dezvoltare. Sunt bani pentru autostrăzi, spitale, şcoli, investiţii pentru comunităţi. Avem nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru angajarea răspunderii în Parlament pe proiectele necesare pentru finalizarea PNRR.

Este un punct crucial al Acordului pentru România pe care PNL îl propune celorlalte partide. Guvernul Ilie Bolojan a renegociat PNRR cu Comisia Europeană, astfel încât să putem accesa integral fondurile nerambursabile, în valoare de 13,6 miliarde de euro. Dar un guvern demis nu îşi poate angaja răspunderea pe legile necesare pentru finalizarea PNRR”, a scris Motreanu.

Liberalii consideră că responsabilitatea pentru deblocarea actualei crize revine în totalitate social-democraților. În viziunea PNL, nominalizarea unui nou premier din partea PSD reprezintă testul suprem pentru promisiunile făcute de opoziție în ultima perioadă. El a menţionat că a susţinut de la început ca Sorin Grindeanu să-şi asume guvernarea, acum e momentul să demonstreze că are soluţii.

„Am spus de la început că Sorin Grindeanu trebuie să îşi asume guvernarea după ce PSD a demis Guvernul Bolojan şi a provocat o criză care s-a prelungit 50 de zile, tocmai pentru că PSD a ocolit soluţiile democratice. După ce Grindeanu a susţinut că are soluţii pentru toate problemele României, este momentul să demonstreze acest lucru prin fapte, nu prin declaraţii”, a transmis Motreanu.

Menținerea echilibrului bugetar reprezintă o altă linie roșie peste care liberalii nu sunt dispuși să treacă. Prim-vicepreşedintele PNL a adăugat că liberalii vor să evite "un alt risc" ca "viitorul guvern să distrugă echilibrul bugetar realizat de Guvernul Ilie Bolojan, în urma unor măsuri dureroase, dar necesare".

„Pentru a evita ca viitorul executiv să arunce în aer România prin măsuri populiste, propunem, prin acest Acord, continuarea măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar”, a arătat Motreanu.

Acesta a subliniat că PNL a decis că nu va mai guverna cu PSD şi de aceea acordul pe şase luni va fi pus în practică fie de un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, fie de un guvern minoritar PSD.

„Preşedintele Nicuşor Dan va da mandatul de a forma un guvern unui premier din partea uneia dintre cele două formule. Dacă preşedintele va desemna un premier din partea PSD, PNL va vota doar învestirea guvernului, după care va rămâne în opoziţie. Nu vom accepta funcţii în acest guvern, nu vom sprijini măsuri antireformiste. Interesele României sunt prioritare pentru PNL, nu negocierile pentru funcţii. Pactul este deschis pentru toate partidele şi nu se confundă cu angajamentul pentru învestirea noului guvern în Parlament.

Nu ne-am schimbat părerea despre PSD, partidul care a declanşat actuala criză politică. Liderii PSD ştiau că pun în pericol PNRR şi echilibrul bugetar, dar nu le-a păsat. Nouă ne pasă şi tocmai de aceea propunem acest Acord”, a mai explicat Dan Motreanu.

În replică la mișcările de pe scena politică, tabăra social-democrată și-a definitivat strategia internă și a desemnat deja persoana care ar urma să conducă noul cabinet de miniștri.

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis miercuri, în unanimitate, ca partidul să îşi asume guvernarea şi preşedintele social-democraţilor, Sorin Grindeanu, să fie propunerea de premier. Grindeanu a precizat că a desemnat o echipă alcătuită din Ovidiu Popa, Radu Oprea şi Marian Neacşu pentru a negocia cu celelalte partide în vederea încheierii unui acord pentru susţinerea parlamentară a unui guvern PSD.