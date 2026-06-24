Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri componența echipei de negociere care va purta discuții cu celelalte partide parlamentare în vederea încheierii unui acord pentru susținerea unui viitor Guvern condus de social-democrați.

Potrivit acestuia, echipa desemnată de Biroul Permanent Național este formată din Ovidiu Popa, Radu Oprea și Marian Neacșu, urmând ca cei trei să înceapă imediat contactele cu reprezentanții formațiunilor politice din Parlament.

„Începând de astăzi, colegii care au fost mandataţi vor începe să ia legătura cu ceilalţi colegi din celelalte partide parlamentare. Am votat trei colegi în Biroul Permanent Naţional - liderul de grup de la Cameră, Ovidiu Popa, Radu Oprea şi Marian Neacşu”, a declarat Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Liderul social-democraților a explicat că viitorul acord politic pe care PSD îl propune partidelor parlamentare va include obiective majore legate de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și programul european SAFE.

Grindeanu a subliniat că aceste direcții reprezintă angajamente esențiale care trebuie menținute indiferent de formula de guvernare.

„Cred că am explicat mai devreme cum vedem noi acest acord politic, în ce coordonate. În PNRR există ţinte. Sigur că trebuie să încercăm, dacă PSD va asigura guvernarea, să atingem cât mai multe din aceste ţinte. Am trecut inclusiv PNRR, SAFE, OCDE, de asemenea angajamentele financiare sunt lucruri pe care trebuie să le regăsim în acest acord”, a precizat liderul PSD.

Întrebat dacă adoptarea rapidă a unei noi legi a salarizării ar putea deveni un punct sensibil în negocieri, Sorin Grindeanu a afirmat că PSD susține adoptarea acesteia, argumentând că este inclusă în calculele bugetare ale anului în curs.

El a susținut că în buget sunt deja prevăzute venituri de aproximativ 700 de milioane de euro, însă costurile totale ale unei astfel de reforme ar putea fi semnificativ mai mari pe termen lung.

„Noi ne dorim să aprobăm o lege a salarizării. Haideţi să fim corecţi, pentru că vorbim de 700 de milioane de euro care sunt calculaţi în acest buget pe anul acesta la venituri. Nu e valabil acel calcul pe care l-au făcut unii care spuneau să nu facem legea salarizării, fiindcă putem pierde 700 de milioane, dar costul minim este de 8 miliarde şi de la 8 miliarde în sus cresc. Dar sunt costuri viitoare. Pe bugetul din acest an sunt prinşi la venituri aceşti 700 de milioane”, a explicat Grindeanu.

Liderul PSD a mai afirmat că orice guvern care va fi instalat va trebui să accelereze reformele, în special cele legate de PNRR, într-un interval foarte scurt.

„Orice guvern ar veni, în două luni trebuie să facă lucruri pe care toate guvernele de până acum le-au făcut în aproape cinci ani, dacă vrem să tragem foarte mulţi din banii care sunt prinşi în PNRR”, a mai spus Grindeanu.