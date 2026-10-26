Premierul Luca Niculescu are programate luni două întrevederi, una cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, și alta cu reprezentanții mediului de afaceri. Discuțiile sunt programate la sediul BNR și la Palatul Victoria, potrivit agendei anunțate de Guvern.

Prima întrevedere este programată la ora 11:00, la sediul Băncii Naționale a României, unde premierul se va întâlni cu Mugur Isărescu.

Ulterior, la ora 14:00, Luca Niculescu va primi reprezentanții mediului de afaceri la Palatul Victoria. Agenda oficială nu menționează subiectele care vor fi discutate la cele două întâlniri.

Cele două întrevederi sunt programate într-o perioadă în care România trebuie să reducă deficitul bugetar, să continue reformele asumate în relația cu Comisia Europeană și să asigure finanțarea investițiilor. În același timp, creșterea prețurilor a afectat puterea de cumpărare a populației.

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit de Parlament pe 20 octombrie, după ce mai multe propuneri pentru funcția de premier înaintate de președintele Nicușor Dan nu au obținut susținerea necesară.

Executivul condus de Luca Niculescu își propune să reducă deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB până în 2030, prin limitarea cheltuielilor publice, combaterea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor, potrivit programului de guvernare.

Planul include reorganizarea administrației, reevaluarea programelor publice și prioritizarea investițiilor, în condițiile în care costurile cu dobânzile la datoria publică sunt tot mai ridicate.

Documentul pornește de la deficitul de 9,3% din PIB înregistrat în 2024 și de la ținta de aproximativ 6% pentru finalul anului 2026, potrivit metodologiei europene ESA. Pentru 2029, Executivul estimează un deficit de 3,2% din PIB, urmând ca pragul de 3% să fie atins în anul următor.

Pentru perioada 2027-2028, Guvernul mizează pe reducerea risipei bugetare, eficientizarea cheltuielilor curente și restructurarea programelor care nu produc rezultatele așteptate.

„Nicio cheltuială permanentă nouă fără sursă permanentă de finanțare sau fără economii echivalente”, este unul dintre principiile incluse în programul de guvernare.

Planul prevede reorganizarea administrației centrale și locale, comasarea instituțiilor cu atribuții similare și ocuparea posturilor vacante doar în domeniile prioritare. De asemenea, achizițiile publice pentru produse și servicii precum energia, echipamentele IT și autoturismele ar urma să fie centralizate pentru reducerea costurilor.