Mira și George Jaguarul s-au sărutat la Insula Iubirii, iar imaginile au ajuns la primul bonfire urmărit de Ian. Concurentul a văzut apropierea dintre iubita sa și ispită, însă a mărturisit că nu săruturile l-au deranjat cel mai mult, ci felul în care Mira s-a comportat în prezența lui George.

După doar câteva zile petrecute în Thailanda, Mira și Jaguarul au devenit tot mai apropiați. Cei doi au petrecut timp împreună, au avut gesturi tandre și au ajuns să se sărute, momente care au fost surprinse de camerele emisiunii.

În timpul ceremoniei focului, Ian a urmărit secvențele cu partenera sa și George Jaguarul. Concurentul a recunoscut că se temea să nu descopere că Mira se comportă diferit cu un alt bărbat decât cu el.

„De exemplu, dacă eu îi ofer o floare, iar alt bărbat îi oferă aceeași floare, pentru mine poate avea o reacție, iar pentru el poate avea alta. Dacă va fi doar un „mulțumesc”, de apreciere, sau dacă va fi mai mult: un zâmbet, o îmbrățișare mai lungă, bineînțeles”, a spus Ian înainte de a vedea imaginile.

După vizionare, concurentul a explicat că își dorește să afle adevărul despre relația lor, chiar dacă imaginile sunt greu de urmărit.

„Ceea ce a făcut ea acum… Exact asta i-am cerut: să fie ea. Și, dacă există ceva, dacă simte, să nu se abțină, fiindcă așa ne mințim amândoi și nu o să știm adevărul”, a declarat Ian.

Concurentul a recunoscut că a dansat alături de ispitele din vila băieților, însă susține că nu a avut parte de aceeași apropiere pe care a observat-o între Mira și Jaguarul.

„Într-adevăr, și eu am dansat cu fetele. Au dansat fetele cu mine. Doar că eu nu am simțit să fiu în situația în care a fost ea acum. Să stau îmbrățișat cu ele. Să mă las pe pat”, a spus Ian.

Acesta a mărturisit că l-a durut să vadă cât de repede pare că partenera sa s-a apropiat emoțional de George, pe care îl cunoaște de numai câteva zile.

„E dureros să văd că, într-un timp atât de scurt, ea deja… ziceai că își exprimă toate sentimentele în fața unui om pe care l-a cunoscut de două-trei zile”, a afirmat concurentul.

După ce a urmărit imaginile cu cei doi sărutându-se, Ian a comparat gesturile ispitei cu propriul comportament din relația cu Mira. El consideră că George nu a făcut lucruri pe care el însuși nu le-ar fi făcut, însă partenera sa pare să se deschidă diferit în prezența acestuia.

„Simt că are nevoie de mai mult. Și, totuși, exact comportamentul ăsta al lui George, Jaguarul, îl aveam și eu. Ba chiar mai mult și mult mai profund cu ea. Și, totuși, nu se deschide așa în fața mea”, a spus Ian.

Concurentul consideră că trecutul relației sale cu Mira ar putea explica diferența de comportament.

„Nu are greșelile mele. Nu are un trecut cu ea”, a explicat Ian.

În discuția cu Radu Vâlcan, acesta a susținut că Jaguarul a reușit să se apropie de Mira prin intermediul sentimentelor, un aspect care ar reprezenta una dintre dificultățile cuplului.

„Doar a știut pe ce să meargă, pe partea sentimentală, unde probabil noi avem cele mai mari probleme”, a afirmat concurentul.

La final, Ian a explicat ce l-a surprins cel mai mult în imaginile cu Mira și George Jaguarul: diferența dintre felul în care iubita sa se comportă cu ispita și cel în care se comportă cu el.

„Ce a făcut Jaguarul, eu făceam de zece ori, dar tonul ei, limbajul corpului erau total diferite. Și cred că e vorba de o problemă personală a ei cu mine”, a conchis Ian.