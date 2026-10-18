Mira și Ian au ajuns în Thailanda pentru a-și testa relația în emisiunea „Insula Iubirii”, însă participarea lor a fost urmată de discuții despre trecutul concurentei. După apariția unor informații despre presupuse imagini publicate pe site-uri pentru adulți, Ian a susținut că acestea ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

După ultima ediție a emisiunii „Insula Iubirii”, au apărut informații potrivit cărora Mira ar apărea pe site-uri pentru adulți. Cancan.ro a scris că a intrat în posesia unor imagini și l-a contactat pe Ian pentru a afla care este poziția sa în legătură cu acest subiect.

Concurentul a respins autenticitatea fotografiilor și a afirmat că acestea ar fi fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Zvonuri sunt multe. Pozele nu sunt reale, nu există poze pe site-uri de escorte. Sunt făcute cu AI, așa ceva pot face și eu cu toată insula. Hai să fim serioși, nimeni întreg la cap din industria prostituției nu ar fi venit într-un reality show”, a declarat Ian pentru sursa citată.

Afirmațiile sale vin în contextul în care, în emisiune, au apărut și discuții despre apropierea dintre Mira și unele dintre ispitele masculine, inclusiv Jaguarul.

Ian, în vârstă de 28 de ani, a lucrat ca șofer de autocar, efectuând curse între România și Germania. A practicat rugby timp de șapte ani, iar în prezent lucrează ca dealer de cazino.

Mira are 22 de ani și a lucrat anterior într-un restaurant și într-un cazino. Potrivit informațiilor prezentate despre cei doi, în momentul participării la emisiune, ea nu mai avea o activitate profesională.

Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, după ce Ian a început să o urmărească pe Mira și să îi trimită mesaje. Relația a evoluat rapid, iar cei doi au ajuns să locuiască împreună după numai trei zile.

Ian a povestit în emisiune că a fost atras de Mira încă de la început și că a făcut eforturi pentru a o întâlni.

„Îmi plăcea mult tare de ea. La a treia întâlnire am plecat de la poker, eu nu plec de la poker, să merg să iau flori… și să mergem la mine. Ne-am cunoscut pe 15 mai 2022”, a povestit Ian la „Insula Iubirii”.

Participarea la emisiune vine după mai multe episoade din relație care au afectat încrederea dintre parteneri. Mira a recunoscut că, la începutul relației cu Ian, s-a întâlnit cu fostul iubit și că între ei s-a întâmplat mai mult decât o simplă revedere.

Ian a relatat că, la acel moment, se afla într-o cursă spre Germania și a aflat ulterior despre întâlnire.

„Aveam două luni de relație și s-a început cu stângul, cum s-ar zice. Eu atunci făceam curse din România în Germania. Fostul ei o căuta, iar ei s-au văzut. S-a întâmplat o dată, când eu eram în cursă”, a spus Ian.

La rândul ei, Mira a confirmat că întâlnirea a depășit limitele unei simple discuții cu fostul partener.

„S-a întors din cursă, cumva am lăsat să se vadă chestia asta pe mine. Adică eu i-am spus că s-au întâmplat niște lucruri între noi. S-a întâmplat mai mult decât să ne vedem”, a declarat concurenta.

Potrivit relatării lui Ian, un episod asemănător a avut loc aproximativ trei ani mai târziu, când Mira s-a întâlnit din nou cu fostul iubit. De această dată, el a susținut că între cei doi nu s-a întâmplat nimic.

„După trei ani, anul trecut, s-a mai întâmplat o chestie de genul. Tot fostul. Doar că atunci doar s-au văzut. Adică a putut să dovedească chestia asta”, a mai spus Ian.

Acesta a explicat că, în timpul celei de-a doua întâlniri, a existat un apel telefonic prin care a putut urmări discuția și s-a asigurat că nu se întâmplă nimic nepotrivit.

Prezența Mirei în vila fetelor a atras atenția mai multor ispite masculine. Iulian a vorbit despre atracția pe care a simțit-o încă de la prima întâlnire, în timp ce Jaguarul i-a făcut concurentei declarații entuziaste.

„Mira merită toate atențiile Jaguarului. Mira îl merită pe Jaghi cel sfânt, cel mare, pe Jaghi apocaliptic. Când trece el, nu mai trece nimeni”, a afirmat Jaguarul.

Și Iulian a descris impresia pe care i-a lăsat-o Mira la prima întâlnire.

„Jaguarul s-a îndrăgostit, ca și mine. Prezența ei, mie, cel puțin, mi-a schimbat starea. M-a dat pe spate. Am simțit așa un fior, am simțit ceva Parcă a existat o chimie între noi de prima dată când am văzut-o”, a declarat Iulian la „Insula Iubirii”.