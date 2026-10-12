Armina și Marcel Andrei, foștii concurenți de la Insula Iubirii 2026, au luat o decizie importantă în privința nunții lor. Deși anunțaseră că evenimentul va avea loc în decembrie, cei doi au modificat planurile. Armina a dezvăluit în mediul online noua dată a nunții și a explicat de ce a fost nevoie de această schimbare. Cei doi au părăsit celebra emisiune filmată în Thailanda după ce Armina s-a confruntat cu probleme de sănătate. Tânăra nu a mai reușit să gestioneze presiunea experienței, a plâns mult, nu a mâncat și a ajuns la spital.

Pe parcursul experienței de la Insula Iubirii 2026, Armina a interacționat destul de puțin cu ceilalți participanți. Marcel a avut, la început, o atitudine distantă și arogantă, însă ulterior a revenit la comportamentul care îl făcuse cunoscut publicului în sezonul în care participase ca ispită.

Plecarea lui Marcel din vilă a fost un moment emoționant pentru ceilalți concurenți și pentru ispite, unii dintre ei izbucnind în lacrimi.

Înainte de a intra în emisiune, Armina și Marcel anunțaseră că urmează să se căsătorească în decembrie 2026. Participarea la show reprezenta, potrivit celor spuse de ei, o încercare prin care Marcel voia să-i demonstreze partenerei sale că poate avea încredere în el, în ciuda geloziei.

După plecarea din Thailanda, Armina a făcut mai multe transmisiuni live pe TikTok, unde a răspuns întrebărilor primite de la internauți. Unul dintre subiectele abordate a fost nunta cu Marcel și dacă evenimentul va mai avea loc.

Tânăra a confirmat că planurile de căsătorie rămân valabile, însă data a fost schimbată. Nunta nu va mai avea loc în decembrie, ci pe 14 noiembrie 2026, înainte de începerea Postului Crăciunului.

„Nunta nu o am în decembrie, o am în noiembrie. În noiembrie o am nunta! Pentru că practic în decembrie am vrut. Dar, eu acum doi ani și jumătate, când am făcut cununia civilă, am făcut-o în noiembrie, dar nu m-am gândit că în decembrie este postul Crăciunului. Și practic mi-am pus data de decembrie. Și când m-am dus la popa, la părintele, mi-a zis: «Nu pot să te cunun de Crăciun»! Și am schimbat în noiembrie. Luna viitoare am nunta, practic. Ce să facem… Luna următoare, pe 14 noiembrie”, a spus Armina pe TikTok.

Astfel, cei doi au stabilit o nouă dată pentru eveniment, după ce au aflat că nu se pot cununa religios în perioada aleasă inițial.

În aceeași transmisiune live, Armina a fost întrebată dacă a rămas în relații bune cu celelalte concurente de la Insula Iubirii 2026. În emisiune, relațiile dintre unele dintre participante au fost tensionate, iar Armina a povestit inclusiv despre conflictul pe care l-a avut cu Bianca Ghiurcă, soția lui Prințul Marco Dăscăliuc.

După încheierea filmărilor, unele dintre concurente și-au cerut scuze pentru comportamentul avut sau pentru cuvintele spuse la nervi, în timp ce altele nu au făcut acest pas, potrivit relatării Arminei.

„Cu unele da, am păstrat legătura. Cu unele mai puțin. Practic, după emisiune, fiecare și-a cerut scuze pentru acțiunile ei din casă sau pentru că am vorbit la nervi, unele nu. Unele nu dau doi bani pe nimic”, a mai afirmat Armina pe TikTok.