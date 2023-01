Nick Rădoi și Mădălina Apostol s-au despărțit oficial. Bruneta a dezvăluit motivul pentru care a rupt relația cu bărbatul

Madalina Apostol a dezvăluit care este motivul pentru care ea și Nick Rădoi au rupt legătura. Femeia a spus că ea a mers în Mexic, dar nu a avut o relație oficială cu bărbatul. Bruneta a mărturisit care a fost motivul din cauza căruia relația lor nu a mers. „Ori eu sunt prea nebună, ori el e prea nebun. Nu știu din ce cauză, dar nu am simțit să formez un cuplu cu el, mai ales în această mare transformare a vieții mele”.

Mădălina a continuat prin a zice că ea ar fi trăit în Mexic și fără Nick. Femeia a ținut să sublinieze că atunci când și-a cumpărat apartamentul din această țară, a făcut cu banii ei. „Și el acceptat aceste situații pentru că el crede că eu sunt nebună și el este sănătos la cap și în momentul în care doi oameni cred că una e nebună și unul este sănătos, este grav”. În ceea ce privește barca pe care cei doi o dețin, ea a zis că se întâlnesc zilnic pentru că au clienți pe care îi plimbă. În ciuda acestui lucru, „situația personală a fost un dezastru și este un dezastru în continuare”.

Mădălina Apostol a plecat fără niciun ajutor în Mexic

Atunic când a luat decizia de a pleca în Mexic alături de copilul ei, Mădălina Apostol și-a închiriat un apartament fără să primească vreun ajutor pentru că nu și-a dorit acest lucru. În ciuda faptului că a ținut legătura cu Nick Rădoi când a plecat peste hotare, femeia nu a vrut ca acesta să facă parte din noua ei viață. „Din momentul în care am luat decizia să vină Mexic, eu nu m-am așteptat să fie o Cenușăreasa care a venit și are totul la tavă. Nu! Eu când am venit în Mexic, mi-am luat un apartament în chirie, m-am mutat cu copilul meu”.

Apostol crede că este cel mai bine pentru ea ca bărbatul să nu se implice în viața ei. Bruneta vrea să facă toate lucrurile pe cont propriu fără să fie ajutată de cineva. „Totul este doar din banii mei și din ceea ce am vrut eu. Nu am cerut nimic nimănui”, a mai spus ea, potrivit Cancan.ro.