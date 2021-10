Nick Radoi a rămas fără iubită! Mădălina Apostol l-a părăsit să își facă studio de videochat„Sunt foarte dezamăgit şi nu am cuvinte”

Mădălina Apostol (35 de ani) şi milionarul american Nick Rădoi (58 de ani) au avut o vacanță luxoasă în Mexic. La întoarcerea în țâră, bruneta i-a zis că vrea să se despartă de el și să își deschidă un studio de videochat.

Aceasta a fost singura femeie din viața milionarului care l-a cumințit, fiind cunoscut ca un adevărat magnet pentru femeile din România. Mădălina se mutase în America împreună cu copiii ei, iar Nick avea de gând să o ceară de nevastă, dar planurile nu au ieșit cum și-a dorit.

L-a părăsit înainte de nuntă

Milionarul i-a cumpărat brunetei o rochie de mireasă spectaculoasă pentru nunta care trebuia să urmeze, dar aceasta l-a părăsit și s-a întors cu cei mici în România. Mădălina Apostol i-a spus fostului iubit că a investit toți banii într-un studio de videochat.

Nick nu era bărbatul romantic și atent

Fosta iubita a milionarului a declarat că acesta era zgârcit și nu îi oferea stabilitatea financiară de care avea nevoie. Mădălina a mai povestit că a fost infectată cu COVID-19 și Nick Radoi nu a fost foarte interesat de starea ei de sănătate.

“Nick nu m-a ajutat atunci când toată familia mea a fost bolnavă. Asta mi-a dat de gândit. Nici când am fost eu bolnavă nu l-a interesat. Mi-a zis: «descurcă-te, asta e problema ta”», a spus aceasta.

„Mie trebuie să-mi vii cu lucruri concrete, dacă las totul aici baltă şi plec în America. Dacă plec în America, eu vreau să am singuranţa că nu sunt lăsată de izbelişte.Nick a făcut parte din viaţa mea opt ani. Doi ani şi jumătate şi-a făcut de cap cu cine a vrut el. Şi eu în perioada asta am făcut un copil cu un alt bărbat”, a dezvăluit Mădălina.

A ales videochatul și a lăsat iubirea în urmă

„Referitor la al doilea bussines pe care l-am început şi în care am investit toţi banii mei, sute de mii, îl anunţ acum că m-am hotărât şi am investit într-un studio de videochat. Am ales videochat-ul pentru că e un bussines profitabil. Eu vreau să schimb mentalitatea din România. Aici fac mulţi bani, sunt banii mei şi fac ce vreau cu ei. Sigur nu e de acord, că are şi el o mentalitate învechită, ca toţi românii. Eu am rămas cu doi copii şi nu am avut 10 ani sprijin de la tatăl lor.

Nu trebuie să-ţi fie ruşine, că totul e legal. Am deja 10 modele care lucrează. Ştiu şi copiii mei, mai ales cel mare mă susţine. Banii vin oricum. Dacă aş avea timp, aş face şi eu videochat! Nici una nu e online dezbrăcată”, l-a anunţat Mădălina pe Nick Rădoi.

Milionarul suferă zi și noapte

Nick nu înțelege alegerea iubitei lui, iar acesta a declarat că este devastat de acțiunile acesteia.

”Sunt foarte dezamăgit şi nu am cuvinte şi încerc să mă abţîn să nu vorbesc deocamdată. Încă nu mi-am revenit din şocul pe care l-am primit!”, a spus milionarul pentru Click.