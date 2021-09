Taina din trecutul lui Nick Rădoi a revenit chiar înainte de căsătoria cu Mădălina Apostol

Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu ultimele evenimente din viața lui Nick Rădoi, subliniem că el a rămas în SUA, în timp ce Mădălina Apostol a revenit în România.

În lumea mondenă a circulat intens un zvon care indica faptul că ei s-ar fi căsătorit în secret. Totuși, într-o intervenție pentru cancan.ro, milionarul care a făcut avere în Statele Unite ale Americii a devoalat că adevărul este altul.

Astfel, la 58 de ani, milionarul susține că de abia după aproximativ 8 ani este pregătit să o ducă în fața altarului pe Mădălina Apostol (35 de ani). Omul de afaceri care și-a clădit un adevărat imperiu financiar în SUA a infirmat că s-ar fi căsătorit în secret.

Chiar dacă nu s-a întâmplat, cei doi au fost la un pas de acest eveniment atât de important. „Când a venit cu fata eram la un pas să ne căsătorim, dar eu nu am fost de acord să ne căsătorim în Mexic.

Când sa va căsători, de fapt, Nick Rădoi

Ea a vrut să stea în Mexic, eu am două case acolo, și ea voia să locuim acolo, dar eu i-am spus că opt, nouă luni pe an eu trebuie să fiu în America, pentru că acolo am toate businessurile.

Ce-i drept, nici fata nu avea viză de America. Acesta este unul dintre motivele pentru care, după patru luni de stat în Mexic, eu a trebuit să plec în America și i-am zis că o să fiu plecat pentru o perioadă de trei luni.

Am rugat-o să încerce să ia viza pentru fetiță prin Ambasadă, dar nu a reușit și atunci decizia mea a fost să meargă în România pentru a obține viza”, a declarat, Nick Rădoi pentru sursa citată.

Chiar dacă birocrația le-a pus probleme, cuplul și-a programat căsătoria pentru data la care Mădălina va reveni în America. „Dacă totul va fi OK, acesta este planul! Să vină aici și să ne căsătorim. Îți dai seama că nu e deloc ușor pentru ea, pentru că sunt atât de multe lucruri în jurul ei pe care trebuie să le rezolve, astfel încât atunci când se va întoarce să nu mai aibă nicio grijă.

Milionar, milionar, dar n-are o relație ușoară

E greu! Nu pot spune că este o relație ușoară, tocmai din acest motiv am întâmpinat multe obstacole, pentru că e o relație complicată. Avem o conexiune fenomenală!

Sunt atât de sigur pe mine că Mădălina nu poate trăi cu un alt bărbat, datorită conexiunii pe care o avem. O conexiune ca cea pe care o avem noi nu se formează într-un an, ai nevoie de foarte mult timp ca să ajungi la o transparență ca a noastră”, a completat omul de afaceri.

”Pe vremuri, Nick Rădoi trăia într-o căsuță modestă și visa să ajungă om important. A pornit de jos, a muncit din greu și a reușit să dea lovitura. Nu aici, ci în America. Provenind dintr-o familie fără posibilități materiale, Nick s-a lovit de o copilărie cu multe lipsuri.

Secretul din trecutul lui Nick Rădoi

A avut, însă, o dorință imensă de a ajunge cineva, iar după mulți ani de muncă a reușit. «Nick a început afacerea înainte de anul 1989. Și-a cumpărat o mașină de transport și a început să care orice cu ea.

A reușit să facă bani, însă nu s-a apucat să îi toace. A strâns ban pe ban și și-a cumpărat primul TIR. De acolo, nimeni nu l-a mai putut opri. După câțiva ani, el a înțeles că America este locul tuturor posibilităților și că acolo ar face mult mai mulți bani.

Așa că s-a mutat acolo, cu tot cu TIR-uri. Astăzi, afacerea îi merge senzațional și a reușit să facă milioane de dolari», dezvăluia un apropiat al lui Nick Rădoi”, se arată pe cancan.ro.