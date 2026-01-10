Plante care cresc fără pământ și fără apă. Cum funcționează ghiveciul inteligent, în apartament

O tehnologie inovatoare promite să schimbe complet modul în care plantele sunt cultivate, eliminând necesitatea solului și reducând drastic consumul de apă. Este vorba despre un ghiveci considerat de specialiști drept unul dintre cele mai avansate din lume, informează odditycentral.com.

Ghiveciul inteligent este echipat cu senzori care monitorizează constant nevoile plantei, precum nivelul de nutrienți, umiditatea sau lumina. În funcție de aceste date, sistemul ajustează automat condițiile de creștere, oferind un mediu optim fără intervenția constantă a utilizatorului.

Specialiștii susțin că această tehnologie ar putea deveni o soluție importantă pentru viitor, mai ales în contextul schimbărilor climatice și al lipsei resurselor. De la plante decorative până la ierburi aromatice sau legume, cultivarea în aer deschide noi posibilități pentru grădinăritul modern.

Mai exact, cultivatorul Izestee propune o nouă abordare a grădinăritului urban: un ecosistem aeroponic inteligent care face posibilă creșterea plantelor într-un recipient transparent, unde rădăcinile sunt hrănite cu o ceață fină îmbogățită cu nutrienți. Dispozitivul este conceput pentru a fi ușor de utilizat și accesibil oricui, indiferent de experiența în cultivarea plantelor.

Tehnologia aeroponică, bazată pe dezvoltarea plantelor în aer sau în ceață, fără sol sau alte substraturi clasice, nu este o noutate. De-a lungul timpului, ea a fost privită ca o soluție de viitor pentru agricultură, datorită eficienței și controlului precis al condițiilor de creștere.

Izestee aduce însă acest concept într-o formă compactă și spectaculoasă vizual, transformându-l în primul ecosistem aeroponic de birou, care permite oricui să experimenteze acasă cultivarea plantelor într-un mod modern și futurist.

Creat de designerul Yunyi Zheng, Izestee se remarcă drept unul dintre cele mai sofisticate ghivece inteligente dezvoltate până acum. Dispozitivul are forma unui cub complet transparent, care permite observarea directă a rădăcinilor, menținute suspendate în aer. În loc de sol sau apă, planta este hrănită printr-un sistem de ceață fină, îmbogățită cu nutrienți, pulverizată de la baza aparatului.

Potrivit descrierii de pe platforma Kickstarter, Izestee transformă cultivarea plantelor într-o experiență vizuală continuă, un proces viu care poate fi urmărit zi de zi. Structura sa include o cameră din policarbonat cu transparență ridicată, tratată cu un strat hidrofob care împiedică depunerile și menține pereții curați chiar și în condiții de pulverizare constantă.

Acest design elimină orice presupunere legată de starea plantei, oferind acces direct la evoluția rădăcinilor în timp real. Utilizatorii pot observa ritmul de creștere, modul de ramificare, eficiența absorbției nutrienților, dar și eventualele semne timpurii de degradare, toate vizibile cu ochiul liber.

Izestee nu se limitează la pulverizatoarele de ceață amplasate în partea inferioară: acest cultivator inteligent încorporează un sistem de încălzire ce atinge până la 45°C, trei moduri reglabile de pulverizare adaptate nevoilor diferitelor plante și o lumină de creștere care reproduce spectrul natural al soarelui, stimulând fotosinteza chiar în interiorul casei.

Dispozitivul este în prezent disponibil pe platforma de crowdfunding Kickstarter. Cei interesați pot încă să plaseze o precomandă la prețul promoțional de 89 de dolari, deși, așa cum se întâmplă adesea cu proiectele de acest tip, succesul final nu este garantat.

Deși Izestee nu reinventează aeroponica, efectul vizual pe care îl creează este spectaculos. A vedea rădăcinile dezvoltându-se și plantele crescând chiar sub ochii tăi, direct pe birou, oferă cu siguranță o experiență unică.