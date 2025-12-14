Fenomenul care ar putea aduce secetă extremă în Europa timp de secole. Studiu

Oamenii de știință avertizează că Europa ar putea intra într-o eră a secetei prelungite dacă un curent oceanic esențial s-ar prăbuși. Cercetătorii care au modelat scenarii pentru viitorul continentului au descoperit că verile deja toride din sud s-ar putea transforma în perioade mult mai uscate și mai severe, informează livescience.com.

Studiul sugerează că, pe parcursul următorului mileniu, lipsa acestui sistem de curenți ar putea amplifica secetele extreme și ar putea prelungi sezonul secetos, schimbând radical peisajul climatic european.

Oamenii de știință au explorat scenariul unui viitor european marcat de arșiță și secetă extremă în cazul prăbușirii unui curent atlantic esențial. Studiile indică faptul că verile deja sufocante și uscate din sudul Europei ar putea deveni mult mai severe în următorii 1.000 de ani, dacă sistemul oceanic cunoscut sub numele de Circulația Meridională de Răsturnare a Atlanticului (AMOC) ar ceda. Consecințele ar include secete mai intense și perioade uscate mai lungi.

Este pentru prima dată când cercetătorii au evaluat modul în care precipitațiile de vară din Europa s-ar modifica în diverse scenarii climatice legate de colapsul AMOC, oferind o privire fără precedent asupra riscurilor climatice de lungă durată pentru continent.

Un uriaș sistem de curenți oceanici care se rotește în Atlanticul de Nord începe să se comporte în moduri neobișnuite, semn că s-ar putea apropia de un punct critic de colaps, arată o nouă analiză realizată pe cochilii de scoici. Curentul subpolar al Atlanticului de Nord are un rol esențial în transportul căldurii către emisfera nordică și face parte dintr-o rețea mai amplă de curenți, cunoscută sub numele de Circulația Meridională Rotativă a Atlanticului (AMOC).

Datele sugerează că această rotație subpolară și-a pierdut stabilitatea încă din anii 1950, ceea ce înseamnă că în următoarele decenii circulația sa ar putea slăbi considerabil, până la un posibil colaps, spun cercetătorii într-un studiu publicat recent în Science Advances.

„Situația este extrem de îngrijorătoare”, a declarat Beatriz Arellano Nava, cercetător la Universitatea din Exeter, Marea Britanie, și autoarea principală a studiului, pentru Live Science.

„Este vital să înțelegem mai bine efectele unei slăbiri bruște a curentului subpolar. Până acum, cercetările limitate arată că această schimbare ar putea genera mai multe evenimente meteorologice extreme, mai ales în Europa, dar și modificări semnificative ale modelelor globale de precipitații”, a explicat Beatriz Arellano Nava.

Vârtejul subpolar din Atlanticul de Nord, o ramură a curentului oceanic Atlantic de Nord (AMOC), are propriul său ritm și poate trece printr-un punct critic fără ca întregul sistem să se prăbușească. Totuși, efectele climatice asupra Europei ar fi similare celor provocate de un colaps al AMOC, chiar dacă, potrivit cercetătoarei Arellano Nava, intensitatea lor ar putea fi mai redusă, având în vedere dimensiunea mai mare a AMOC.

„Chiar dacă impactul nu ar fi la fel de catastrofal ca în cazul unui colaps al AMOC, o slăbire a vârtejului subpolar poate aduce schimbări climatice semnificative”, avertizează ea.

Studiile anterioare arată că AMOC se apropie de un posibil colaps, pe măsură ce mecanismul său principal, scufundarea apei dense de la suprafață către adâncuri, începe să dea semne de slăbire. Apa extrem de rece și sărată care alimenta până acum această cascadă este diluată de topirea ghețarilor și de încălzirea globală, ceea ce reduce densitatea necesară pentru scufundarea adecvată.

Mișcarea sa circulară este menținută de scufundarea apei de suprafață, dar și de acțiunea vânturilor, explică Arellano Nava. Din acest motiv, un colaps total al vârtejului este considerat puțin probabil, însă schimbările în dinamică ar putea avea efecte importante asupra climei regionale.

Ținând cont de toate aceste descoperiri, „mesajul general este clar”, a declarat pentru Live Science Stefan Rahmstorf , co-șef al departamentului de cercetare pentru analiza sistemului terestru de la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic din Germania.

„Problemele tot mai mari legate de secetă, care sunt așteptate din cauza încălzirii globale, ar fi agravate de o slăbire majoră a AMOC, iar aceasta din urmă pare din ce în ce mai probabilă”, a declarat Rahmstorf, care nu a fost implicat în studiu.

„Dacă AMOC se închide, acest lucru ar avea consecințe pentru cel puțin o mie de ani de acum încolo, o responsabilitate uriașă pentru factorii de decizie de astăzi”, a concluzionat Rahmstorf.