Social Sfaturi din Evul Mediu despre cum să învingi căldura verii







Sfaturi din Evul Mediu despre cum să învingi căldura verii. Anglia se confruntă în prezent cu al patrulea val de căldură din 2025, cu comparații istorice care merg până în 1976. Atunci, temperaturile s-au menținut la 30 de grade și nu a plouat timp de aproape 50 de zile consecutive, forțând guvernul britanic să raționalizeze apa.

Totuși, regiunea Atlanticului de Nord a trecut printr-o anomalie climatică între secolele al X-lea și al XIII-lea, când temperaturile au crescut cu aproximativ un grad Celsius peste nivelul obișnuit de la începutul secolului XXI.

Europenii medievali s-au obișnuit cu anotimpurile calde și uscate și știau cum să le îndure. Cercetătorii încep să recunoască faptul că există lecții pentru propria noastră sustenabilitate în gestionarea mediului, agriculturii și producției alimentare din Evul Mediu.

Același lucru poate fi valabil și în ceea ce privește modul în care trăiau și munceau sub soare. Pentru a combate căldura în Evul Mediu europenii au învățat să lucreze flexibil, să poarte pălării adecvate și să mănânce alimente care ajutau la scăderea temperaturii corpului.

Frunzele de salată (cunoscute atunci sub numele de salat) erau apreciate deoarece erau gustoase și ușor de digerat în căldură. Mâncărurile din pește și carne erau răcorite pentru sezon prin stropirea cu verjuice, oțet și, uneori, suc de rodie.

Înotul în ape naturale era o recreere comunitară din ce în ce mai răspândită în Europa medievală târzie. Mănăstirile încurajau înotul în râu și în mare pentru sănătate, igienă și condiție fizică generală. În orașele europene aglomerate, lățimea și adâncimea Dunării, Rinului, Senei și Tibrului reprezentau o adevărată linie de salvare.

Manualul teologului medieval Everard Digby despre arta înotului, publicat pentru prima dată în 1587, descria o priveliște probabil deja obișnuită: sărituri și scufundări în apă „la fel ca gândacii de vară”.

Pentru arsurile solare, călugării de la mănăstirea Citeaux erau cunoscuți pentru că adunau vara ierburi și rădăcini cu care își tratau „pielea arsă”. O carte de remedii din secolul al X-lea, Bald's Leechbook, recomanda aplicarea pe arsuri a tulpinilor de iederă sotate în unt.

Mai târziu, se folosea apa de trandafiri, obținută prin distilarea petalelor. Astăzi, o loțiune după plajă sau gelul de aloe ar fi suficiente.

Când împăratul Carol al V-lea s-a trezit într-o Romă toridă, împreună cu copiii săi mici, și-a mutat familia la țară. În general, înalta societate părăsea palatele din oraș pentru a se retrage în locuri mai răcoroase. Chiar și instituțiile monahale, care funcționau continuu, se mutau uneori în mănăstiri izolate, dar aceasta era o opțiune inaccesibilă celor de jos pe scara socială, potrivit medicalxpress.com.