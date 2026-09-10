Un francez care își amenaja curtea pentru construirea unei piscine a descoperit în mai 2025 cinci lingouri de aur și numeroase monede, ascunse în pungi de plastic și îngropate în pământ, în Neuville-sur-Saône, în apropiere de Lyon, potrivit publicației Le Daupfine.

Valoarea totală a comorii a fost estimată la aproximativ 700.000 de euro, iar descoperirea a declanșat o serie de verificări privind originea aurului și dreptul proprietarului terenului de a-l păstra.

Bărbatul cumpărase proprietatea cu aproximativ un an înainte și începuse lucrările pentru construirea unei piscine. În timpul excavării, utilajul a scos la suprafață mai multe pungi din plastic.

În interior se aflau lingourile și monedele de aur. Proprietarul a anunțat autoritățile, care au verificat timp de aproximativ un an proveniența obiectelor și statutul lor juridic.

Anchetatorii au urmărit proveniența celor cinci lingouri pe baza numerelor de serie inscripționate pe acestea. Verificările au indicat că aurul fusese cumpărat și topit în urmă cu aproximativ 15-20 de ani la o turnătorie din regiunea Lyon.

Autoritățile au verificat inclusiv dacă lingourile figurau ca fiind furate și dacă descoperirea putea avea legătură cu activități infracționale. Investigațiile nu au identificat astfel de conexiuni.

O altă chestiune importantă a fost stabilirea eventualei valori arheologice a obiectelor. Dacă aurul ar fi fost considerat o descoperire arheologică, situația juridică ar fi fost diferită, iar statul francez ar fi putut revendica bunurile.

În urma expertizelor, autoritățile au stabilit că obiectele nu prezentau valoare arheologică.

După finalizarea verificărilor, descoperirea a fost încadrată drept „comoară” potrivit legislației franceze. Este vorba despre un bun ascuns sau îngropat, a cărui proprietate nu poate fi demonstrată și care este descoperit întâmplător.

În acest caz, aurul a fost găsit accidental pe proprietatea bărbatului, iar ancheta nu a stabilit existența unei alte persoane care să poată demonstra că este proprietarul legal al bunurilor.

Prin urmare, statul francez nu a revendicat aurul, iar proprietarul terenului a putut păstra comoara, evaluată la aproximativ 700.000 de euro.

Deși ancheta a lămurit proveniența și statutul juridic al aurului, motivul pentru care lingourile și monedele au fost ascunse în pământ rămâne necunoscut.

Potrivit relatărilor din presa franceză, fostul proprietar al casei murise înainte ca descoperirea să fie făcută. Nu a fost identificată o explicație oficială privind momentul în care aurul a fost îngropat sau motivul pentru care a fost ascuns.

Au fost vehiculate mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea ca aurul să fi fost ascuns pentru evitarea unor taxe sau din motive personale. Aceste scenarii nu au fost însă confirmate de autorități.

Cazul din Neuville-sur-Saône arată cum o lucrare obișnuită pe o proprietate privată poate scoate la iveală bunuri ascunse cu mulți ani înainte. În acest caz, excavarea terenului pentru o piscină a dus la descoperirea a cinci lingouri și a numeroase monede de aur.

După un an de verificări, autoritățile au stabilit că aurul nu era furat, nu avea legătură cu activități criminale și nu reprezenta o descoperire arheologică. Cum nu a fost identificat un proprietar legal al bunurilor, comoara a rămas în posesia celui care a făcut descoperirea pe terenul său.

Concluzie: originea aurului a fost stabilită, însă motivul pentru care aproape 700.000 de euro în aur au fost îngropați în curtea casei rămâne, până în prezent, un mister.