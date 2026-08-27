Tezaurul din Villena, una dintre cele mai importante colecții de obiecte din aur datând din epoca bronzului, a fost furat din muzeul orașului spaniol. Jaful a avut loc joi dimineață și s-a încheiat în aproximativ patru minute, hoții reușind să plece cu cea mai mare parte a pieselor expus, potrivit The Guardian.

Alarma Muzeului Villena s-a declanșat în jurul orei 5:20. Hoții au părăsit clădirea până la ora 5:24.

„Alarma de la Muzeul Villena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața”, a declarat un purtător de cuvânt al consiliului local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24.

Operațiunea a fost descrisă drept „super-rapidă și super-profesionistă”.

Primarul orașului Villena, Fulgencio Cerdán, a povestit că hoții au reușit să ia o mare parte dintre obiectele din colecție.

„Au luat cea mai mare parte a comorii”, le-a declarat jurnaliștilor, primarul orașului Villena, Fulgencio Cerdán.

Dispariția obiectelor reprezintă o lovitură puternică pentru oraș, având în vedere importanța istorică a colecției și legătura acesteia cu istoria locală.

„Suntem absolut devastați, chiar tremur. Adevărul este că pentru noi, cei din Villena, asta ne distruge. Face parte din moștenirea noastră, din bogăția noastră”, a spus Cerdán.

Tezaurul este format din peste 50 de obiecte, printre care 29 de brățări, 11 boluri, trei sticle și alte piese. Cele mai multe sunt realizate din aur, însă colecția cuprinde și obiecte din argint, fier și chihlimbar.

Piesele datează din jurul anului 1000 î.Hr. și au fost descoperite în 1963 de arheologul José María Soler, într-o navă aflată în albia secată a unui râu din Villena.

Valoarea istorică a tezaurului este considerată imposibil de estimat, însă numai cantitatea de aur din obiectele colecției ar avea o valoare de aproximativ 1,7 milioane de euro, potrivit primarului.

Importanța pieselor depășește însă cu mult valoarea metalului din care sunt realizate. Colecția reprezintă una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din Spania și oferă informații despre civilizațiile care au trăit în regiune în urmă cu aproximativ 3.000 de ani.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact modul în care a fost organizat jaful. Hoții ar fi ajuns în zonă cu mai multe vehicule și ar fi pătruns în muzeu printr-o fereastră, potrivit reprezentantului adjunct al guvernului spaniol la Alicante, Manuel Pineda.

Sistemele de securitate ale muzeului au reacționat în timpul spargerii.

„Toate sistemele de securitate au fost activate”, potrivit purtătorului de cuvânt al lui Villena, care a insistat că nu a existat „nicio defecțiune” din partea muzeului.

Cu puțin timp înainte ca hoții să pătrundă în muzeu, o alarmă s-a declanșat la centrul sportiv al orașului. Autoritățile verifică dacă incidentul a fost provocat intenționat pentru a distrage atenția și pentru a facilita furtul tezaurului.