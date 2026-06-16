Justitie

Jaf din interior la USR. Cum a dispărut o sumă mare de bani din conturile partidului. Dosarul a ajuns în instanță

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Jaf din interior la USR. Cum a dispărut o sumă mare de bani din conturile partidului. Dosarul a ajuns în instanțăUSR. Sursa foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

O femeie care a ocupat funcția de responsabil financiar în cadrul Uniunii Salvați România (USR) a fost trimisă în judecată de procurori, fiind acuzată că și-ar fi însușit peste 400.000 de lei din fondurile partidului.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, este vorba despre Ioana Cătălina D. D. , trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 pentru infracțiunea de delapidare, în formă continuată, procurorii reținând 47 de acte materiale.

USR s-a constituit parte civilă în dosar pentru recuperarea prejudiciului rămas nerecuperat.

Procurorii susțin că peste 400.000 de lei au fost transferați din conturile USR

Potrivit unui comunicat transmis de Parchet, faptele ar fi fost comise în perioada 25 aprilie 2024 – 19 iulie 2024, când femeia ocupa funcția de responsabil financiar în cadrul unei filiale din București a unui partid politic.

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Anchetatorii susțin că aceasta și-ar fi însușit în mod repetat suma totală de 412.750 de lei, bani pe care îi avea în gestiune în virtutea atribuțiilor de serviciu.

„În esenţă, s-a reţinut că în perioada 25.04.2024 - 19.07.2024, inculpata D.I.C., în calitate de responsabil financiar în cadrul unei filiale din municipiul Bucureşti a unui partid politic, şi-a însuşit, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, suma totală de 412.750 lei din sumele de bani pe care le gestiona”, au transmis procurorii.

Conform anchetei, însușirea banilor s-ar fi realizat prin transferuri efectuate din două conturi bancare ale filialei partidului către contul unei societăți comerciale, iar ulterior către conturile personale ale inculpatei.

Bani

Bani. Sursă foto: Pixabay

O parte din bani a fost restituită în timpul anchetei

Parchetul precizează că, pe parcursul cercetărilor, femeia a restituit suma de 162.750 de lei.

În aceste condiții, USR s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 250.000 de lei, reprezentând prejudiciul care, potrivit procurorilor, nu a fost încă recuperat.

„Pe parcursul cercetărilor, inculpata a restituit suma de 162.750 lei, persoana vătămată constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 250.000 lei, reprezentând prejudiciul rămas neacoperit prin săvârşirea infracţiunii”, se arată în comunicatul Parchetului.

Procurorii au pus sechestru pe un imobil al inculpatei

Pentru recuperarea prejudiciului și acoperirea eventualelor cheltuieli judiciare, procurorii au dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra unui imobil aflat în proprietatea inculpatei.

Măsura a fost luată până la concurența sumei de 250.000 de lei, valoarea prejudiciului rămas nerecuperat, potrivit anchetatorilor.

Dosarul a fost instrumentat de Poliția Sectorului 4 și Parchetul Sectorului 4

Urmărirea penală a fost efectuată de polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Poliția Sectorului 4, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, specializat în investigarea infracțiunilor economice.

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