Statele membre NATO investesc masiv în refacerea lanțurilor de aprovizionare pentru explozivi și propulsanți, după ce războiul din Ucraina a evidențiat vulnerabilitățile industriei occidentale de muniții. Potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal, alianța încearcă să reducă dependența de importuri și să readucă în Europa și America de Nord producția unor materiale esențiale pentru fabricarea muniției.

Pentru România, această schimbare poate reprezenta o oportunitate de integrare mai profundă în lanțurile europene și euro-atlantice de producție militară. În contextul în care țara se află pe flancul estic al NATO și și-a propus modernizarea industriei de apărare, dezvoltarea unor noi capacități de producție ar putea atrage investiții și parteneriate strategice.

Cel puțin 24 de proiecte noi pentru producția de explozivi și propulsanți sunt în desfășurare în statele NATO. Doar în statul american Arkansas sunt planificate trei noi fabrici, iar în Europa sunt dezvoltate mai multe unități dedicate producerii TNT și altor substanțe energetice utilizate în muniție.

Conflictul din Ucraina a demonstrat că războaiele moderne consumă cantități mult mai mari de muniție decât estimările făcute după încheierea Războiului Rece. În ultimele decenii, multe state occidentale au închis fabrici de explozivi sau au externalizat producția către alte regiuni, ceea ce a creat dependențe de furnizori externi și blocaje în aprovizionare.

În prezent, Statele Unite importă integral TNT, în principal din Polonia, iar Europa dispune de o singură fabrică activă de TNT, față de șapte câte existau în trecut.

Între timp, costurile unor materiale explozive au crescut semnificativ, pe fondul cererii generate de războiul din Ucraina.

Pentru România, schimbarea strategiei NATO vine într-un moment în care autoritățile și reprezentanții industriei discută despre relansarea capacităților de producție militară.

Reprezentanții industriei de apărare au susținut în această primăvară că România trebuie să modernizeze fabricile existente, să dezvolte producția locală de echipamente militare și să atragă investiții care să integreze companiile românești în lanțurile de producție ale NATO și Uniunii Europene.

Poziția geografică a României, aflată la granița estică a Alianței, precum și investițiile deja anunțate în infrastructura militară și logistică pot transforma țara într-un punct important pentru susținerea producției și distribuției de echipamente de apărare în regiune.

Refacerea capacităților industriale nu este însă un proces rapid. Fabricile de explozivi sunt supuse unor reguli stricte de mediu și securitate, iar autorizarea unor noi unități poate dura ani de zile în statele occidentale.

În paralel, NATO încearcă să consolideze securitatea lanțurilor de aprovizionare pentru materiile prime critice și să coordoneze investițiile dintre statele membre. Alianța a actualizat planul privind extinderea capacității industriale de apărare și a lansat inițiative comune pentru protejarea lanțurilor logistice și constituirea de stocuri pentru materiale esențiale.