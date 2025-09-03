Politica Excursii de lux din bani publici pe Coasta de Azur. Cine este directorul demis de ministrul Pîslaru







Ministrul Investiţiilor Europene l-a demis pe directorul unei instituţii din subordinea instituţiei şi a trimis Corpul de control şi Autoritatea de Management, după ce acesta a aprobat excursii pe Coasta de Azur, şi alta la Larnaca, în Cipru. Dragoş Pîslaru a declarat că „la aceste „sesiuni de training” urmau să participe 30 de angajați”.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat ferm în urma unor decizii luate de conducerea unei instituții subordonate ministerului, cu statut de ordonator terțiar de credite. Potrivit declarațiilor oficiale, directorul acestei structuri a aprobat organizarea a două sesiuni de formare profesională în locații de lux din străinătate, finanțate din bugetul public.

Concret, este vorba despre două deplasări externe, fiecare cu o durată de cinci zile. Prima dintre ele este programată între 1 și 5 septembrie, la Nisa, în Franța, într-un hotel de patru stele de pe Coasta de Azur.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a mai arătat că a doua plecare este planificată în perioada 15–19 septembrie, la Larnaca, în Cipru, unde participanții urmau să fie cazați la un hotel de cinci stele.

„Conducerea acestei instituții a aprobat două „sesiuni de training” a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur (1-5 septembrie, hotel de 4 stele), iar cealaltă la Larnaca, o stațiune cunoscută din Cipru (15-19 septembrie, hotel de 5 stele). La aceste „sesiuni de training” urmau să participe 30 de angajați ai instituției respective, între care și — bineînțeles — însuși directorul care a aprobat aceste cheltuieli”, a arătat Ministrul Investițiilor Europene.

Ministrul Investițiilor Europene a mai arătat în postarea sa că a fost luată decizia de a-l elibera din funcție pe director, ca urmare a unor cheltuieli considerate nejustificate, în valoare de aproximativ 500.000 de lei (echivalentul a 107.000 euro).

Acesta a subliniat că atât el, cât și Guvernul Bolojan, nu tolerează irosirea fondurilor publice. Ministrul a mai transmis că nu va accepta ca vreun angajat al statului să risipească banii publici. Suma totală alocată pentru aceste evenimente depășește 100.000 de euro.

„Costul total? Jumătate de milion de lei (107.000 Euro). Atât eu, în calitate de ministru, cât — mai important — acest guvern condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, avem toleranță 0 față de risipa banului public”, a punctat ministrul.

La finalul postării, Dragoș Pîslaru a spus că atâta timp cât va fi în funcție nu va permite funcționarilor de la stat să risipească banii publici pe astfel de excursii în timp ce țara trece printr-o perioadă foarte grea: „Nu voi permite niciunui funcționar ori angajat al statului să își bată joc de banii publici”, a mai arătat ministrul Incetițiilor în postarea sa de pe social media.