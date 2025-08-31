Politica Topul celor mai vizibili miniștri. Bolojan, pe primul loc







Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilității membrilor Guvernului în luna iulie, prima lună de activitate a Cabinetului său. Creșterea vizibilității a fost determinată de numeroasele declarații și dezbateri legate de primul pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, dar și de discuțiile privind relațiile din coaliția de guvernare, potrivit Barometrului vizibilității miniștrilor realizat de News.ro şi de Agenţia Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online

Bolojan se află pe primul loc în topul vizibilității, cu peste 50.000 de apariții în presa scrisă și online. Cele mai multe mențiuni au fost generate de prezentarea primului pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, de discuțiile privind reforma pensiilor magistraților și de dezbaterile provocate de demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu.

Pe locul al doilea se situează ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care și-a câștigat vizibilitatea prin declarațiile legate de plata asigurărilor sociale de sănătate. El a atras atenția și prin mesajul transmis medicilor care „primesc plicul cu bani”, dar și prin afirmația că nu ar alege să se trateze în străinătate, după o experiență neplăcută într-un spital din Milano.

Pe locul al treilea se află ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a avut o vizibilitate crescută datorită declarațiilor despre reorganizarea Romsilva și reluarea programului „Rabla”. De asemenea, ea a atras atenția și prin anunțul privind reducerea amenzilor pentru persoanele care hrănesc animale.

Diana Buzoianu este urmată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a avut o vizibilitate mai mare pe fondul declaraţiilor referitoare la primul pachet de măsuri fiscale, dar şi pe fondul protestelor bugetarilor.

Anunțurile privind schimbarea sistemului de burse pentru elevi, creșterea normelor didactice și modificarea modului de calcul al burselor studenților l-au plasat pe ministrul Educației, Daniel David, pe locul cinci în topul vizibilității membrilor Guvernului.

Cinci miniștri din Cabinetul Bolojan au între 2.000 și 3.000 de mențiuni în presa scrisă și online. În ordine descrescătoare, aceștia sunt: ministrul Economiei, Radu Miruță, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul de Externe, Oana Țoiu, și vicepremierul Tanczos Barna.

Doi miniștri au între 2.000 și 3.000 de mențiuni: ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Alți trei miniștri se află în intervalul 1.000 – 2.000 de mențiuni: ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Patru membri ai Guvernului au sub 1.000 de mențiuni în presa scrisă și online în iulie: vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.