Social Daniel David anunță că fondul de burse pentru studenți va fi majorat în anul 2025-2026







Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că fondul de burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026 va fi mai mare decât cel din 2022-2023. Modificările recente sunt temporare, iar ministrul speră revenirea la nivelul anterior, într-un context tensionat marcat de protestele cadrelor didactice și nemulțumiri legate de reducerile bugetare, potrivit Antena 3 CNN,

Daniel David a explicat că ajustările fondului de burse sunt temporare, dar că pentru anul universitar 2025-2026 se preconizează o majorare semnificativă. „În cazul studenţilor cred că trebuie să revenim la fondul de burse pe care l-am avut (...) Fondul de burse pe care o să-l avem în anul 2025-2026 va fi mai mare decât fondul de burse în 2022-2023”, a declarat ministrul Educației.

Ministrul a precizat că universitățile păstrează libertatea de a acorda burse suplimentare în funcție de criteriile proprii. În ceea ce privește elevii, Daniel David a subliniat că prioritatea rămâne acordarea burselor sociale, pentru copiii din zone defavorizate.

Cadrele didactice protestează de 17 zile față de măsurile Guvernului Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, care includ interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, creșterea cu două ore a normei didactice, majorarea numărului de elevi la clasă, comasarea unor școli și clase, reducerea cu 40% a fondului de burse pentru studenți și modificarea tarifelor brute pentru orele suplimentare.

Daniel David a explicat că aceste măsuri sunt temporare și că unele critici exagerate nu reflectă realitatea, afirmând că a fost un paratrăsnet pentru nemulțumiri și critici justificate și că, deși nimănui nu-i place în criză, unele catastrofe și exagerări nu sunt de fapt reale.

Ministrul a declarat că, deși noul an universitar va începe „pe fond de nemulțumire”, acesta poate fi un moment pentru dezvoltarea unor planuri pe termen lung. Daniel David a subliniat necesitatea folosirii eficiente a fondurilor, deoarece nu există bani pentru bursele studenților.

Recent, ministrul Educației, Daniel David, a stârnit reacții puternice după o declarație referitoare la bursele studenților. Într-o discuție cu un student, el le-a recomandat acestora să-și caute un job part-time, susținând că asta ar face în locul lor. La câteva zile după această afirmație, ministrul a fost invitat la un podcast, unde a recunoscut că în perioada studiilor nu a lucrat, fiind susținut financiar de părinți săi.