Gigi Becali, dezvăluiri despre relația controversată dintre Alexandra Păcuraru și tatăl său

Alexandra Păcuraru a revenit la Realitatea Plus și a lansat acuzații dure la adresa lui Gigi Becali. Finanțatorul FCSB a răspuns cu declarații acide și mesaje dure către familia controversatului om de televiziune, Maricel Păcuraru.

Revenirea Alexandrei Păcuraru la Realitatea Plus și acuzațiile lansate

După o perioadă de absență, Alexandra Păcuraru s-a întors în platourile Realitatea Plus cu declarații directe la adresa lui Gigi Becali. Jurnalista l-a numit „cea mai mare dezamăgire”, afirmând că finanțatorul ar fi încercat să provoace tensiuni în familia ei. În același timp, a vorbit vag despre motivele pentru care plecase de la postul tatălui său.

Păcuraru spune că avusese cu Becali o relație de prietenie bazată pe discuții și vizite la mănăstiri. În opinia ei, finanțatorul ar fi transmis informații „toxice” și ar fi încercat să afecteze dinamica din familia sa.

„Cea mai mare dezamăgire a fost George Becali, pentru că aveam o relație de prietenie, mergeam la mănăstiri și îl stima că George, Gigi cum îi spune, a investit bani mulți și m-am lăsat influențată de spusele, de informațiile toxice pe care mi le dădea, mulți ani. Ceea ce a încercat el să facă a fost să-mi dezbine familia. Acele momente nu vor rămâne neplătite.

Eu am crezut că dorința sa de a face acte de caritate vine din sufletul lui, nu din dorința de rating. După ce m-a atacat, mi-am dat seama că el este doar o imagine pe care vrea să o lase familiei sale.

El a ieșit la televizor să se laude că „m-a adoptat”. Ceea ce a făcut cu mine a fost foarte urât, iar acum, în postul Crăciunului, ar trebui să se gândească cum ar reacționa dacă cineva, într-un moment de vulnerabilitate, i-ar crea doar 10% din suferința pe care mi-a creat-o el mie”.

Replica lui Gigi Becali: „Să am eu prietenie cu o femeie?”

Contactat de România TV, Gigi Becali a respins acuzațiile, susținând că nu a existat nicio prietenie între el și jurnalistă. Finanțatorul afirmă că interacțiunile au fost minime și că nu a provocat nicio tensiune între Alexandra și tatăl ei.

„Este vina mea că am vorbit cu ea. Să am eu prietenie cu o femeie? Mai bine nu mă mai bag în seamă și fug de ele. Prietenia noastră nici măcar nu era de mulți ani, era doar de câteva luni sau un an. Eu nu atac pe nimeni, eu doar spun adevărul așa cum este”.

Becali neagă vizitele la mănăstiri cu Alexandra Păcuraru

Finanțatorul FCSB contrazice direct afirmațiile jurnalistei despre întâlniri la biserici sau mănăstiri.

„Nu am fost niciodată în vreo biserică cu doamna Păcuraru. Iar ea să nu-mi mai spună „Gigi”, că nu sunt „Gigi” pentru ea, sunt cu 30 de ani mai mare decât ea. Ea spune că a fost în multe biserici cu mine — niciodată în viața mea”.

Dezvăluiri făcute de Gigi Becali din intimitatea familiei Păcuraru. „I-am zis: Du-te la tatăl tău, pupă-i mâinile”

Gigi Becali neagă categoric acuzația că ar fi încercat să dezbine familia Alexandrei Păcuraru. Spune că, dimpotrivă, a încercat să o împace cu tatăl ei în momentul conflictului care a dus la plecarea ei de la Realitatea Plus.

„Apoi cică am vrut să-i distrug familia. Când s-a certat cu taică-su, eu i-am zis: „Du-te și împacă-te, du-te la tatăl tău, cazi în genunchi, pupă-i mâinile, pentru că ești zero fără el.” Și tatălui ei i-am dat mesaj și i-am spus: „Apropie-ți fata, că o pierzi.” Lui i-am vorbit de bine, iar pe ea am încercat s-o învăț de bine. Eu sunt nebun? Eu ameninț femei? Și pentru ce să o ameninț? Nu aveam nicio treabă cu ea, pentru ce să o ameninț?”

Ce spune Becali despre întâlnirile cu Alexandra Păcuraru

Latifundiarul spune că a văzut-o doar de două ori și că discuțiile dintre ei au fost strict superficiale. Prima întâlnire ar fi fost legată de o solicitare de sponsorizare.

„O dată m-a sunat și mi-a zis că vrea să vorbească ceva. Eram cu părintele Teofan. Am primit-o acasă la mine, am vorbit, voia să-i sponsorizez emisiunea. I-am zis că nu mă interesează. A mai venit la palat un sfert de oră. Atât am văzut-o în viața mea. De unde prietenie? De unde dezamăgire? Ce prietenie să am eu cu ea?”

Becali admite o singură „glumă”: „Sunt vinovat, am glumit”

Finanțatorul recunoaște un singur gest pe care îl consideră nepotrivit, dar spune că nu a avut intenții negative.

„E adevărat că nu trebuia să am eu prietenie cu femei. „Gigi așa, Gigi așa”, de parcă tu mi-ai spune mie „Gigi”. A venit la mine acasă, eram cu părintele Teofan, a stat la masă un sfert de oră.

Am făcut o glumă cu ea, că a adoptat-o tată-su pe Anca și așa am făcut și eu cu ea. E adevărat, sunt vinovat, am glumit, dar am făcut o singură glumă și mi-am cerut iertare. Eu i-am învățat de bine, și pe ea, și pe tatăl ei. Eu n-am vrut să dezbin familia lor niciodată”.