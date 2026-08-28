Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Dominic Fritz mai are 30 de zile de mandat

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, în forma transmisă de Parlament. Actul normativ vizează inclusiv regimul incompatibilităților, iar promulgarea acestuia are implicații asupra situației lui Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Acsta ar trebui să plece din funcție în 30 de zile.

Nicușor Dan a anunțat că a promulgat legea, dar a precizat că își menține argumentele formulate anterior în sesizarea de neconstituționalitate transmisă Curții Constituționale.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a transmis președintele.

Președintele a explicat că, în alte condiții, ar fi retrimis legea Parlamentului pentru reexaminare.

„Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a precizat că accesarea fondurilor europene și credibilitatea României în plan extern au cântărit în decizia de promulgare.

„Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a solicitat Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia dezbaterile asupra actului normativ și să analizeze din nou prevederile acestuia. „Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi”, a transmis șeful statului.

Președintele a mai transmis și importanța reglementărilor privind integritatea.

„Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a mai transmis Nicușor Dan.

Plenul Senatului a adoptat, miercuri, cu 106 voturi „pentru” și 19 „împotrivă”, Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, în forma adoptată cu o zi înainte de Camera Deputaților. Senatul a fost for decizional, iar proiectul a fost transmis pentru promulgare. Legea reprezintă și un jalon în cadrul PNRR.

USR a votat împotriva proiectului, la fel ca în Camera Deputaților, în timp ce PNL a votat în favoarea legii.

În timpul dezbaterilor, senatorul PSD Daniel Zamfir le-a transmis reprezentanților USR să îl lase pe Dominic Fritz să candideze la Chișinău. De cealaltă parte, senatorul USR Șorin Șipoș a susținut că forma adoptată creează un precedent și că dezbaterea nu ar fi despre persoana primarului Timișoarei, ci despre efectele legii asupra mandatelor obținute prin vot.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a explicat că liberalii au criticat prevederea referitoare la aplicarea acesteia asupra unor situații anterioare, însă au decis să susțină legea.

„Noi am arătat pe parcursul dezbaterilor privind această lege că avem o problemă cu un articol, unde noi am spus că este un articol care retroactivează şi care, în opinia noastră, este contrar ordinii constituționale. A fost opinia noastră, am spus-o cât se poate de clar, n-am făcut-o nici pentru Fritz, nici împotriva lui Fritz. Nu ne interesează domnul Fritz. Ne interesează un principiu de drept pe care Curtea Constituțională l-a rezolvat într-o anumită modalitate”, a declarat Daniel Fenechiu.

El a precizat că PNL a votat legea și pentru ca România să nu piardă fondurile europene aferente jalonului.

„Chiar dacă nu suntem de acord cu decizia Curții Constituționale, noi am învățat să respectăm deciziile instituțiilor de drept, motiv pentru care am luat act și respectăm decizia Curții Constituționale. Și da, votăm pentru români. Vom vota această propunere legislativă pentru ca România să nu piardă cei 70 de milioane”, a spus senatorul PNL.

Senatorul USR Șorin Șipoș a susținut că dezbaterea din Parlament a devenit una politică și că prevederea îl vizează în mod direct pe Dominic Fritz.

„Astăzi votăm că noua regulă în România este că o majoritate parlamentară poate interveni retroactiv asupra unui mandat câștigat prin vot. Votăm restrângerea retroactivă a dreptului de a fi ales”, a declarat Șipoș.

Senatorul USR a acuzat PSD că ar fi legat amendamentul de un jalon european pentru a pune presiune asupra parlamentarilor.

„Cine votează pentru, nu salvează banii europeni, validează șantajul. Și șantajul acesta se repetă. USR votează împotriva unui precedent. Precedentul de data aceasta se numește Dominic Fritz. Mâine poate fi al oricăruia dintre dumneavoastră”, a afirmat Șipoș.

El a mai spus că prevederea ar putea avea efecte asupra mai multor categorii de aleși.

„Parlamentari, primari, președinți, consilieri locali, toți sunt în pericol. Cine crede că se oprește la Timișoara nu a citit istoria”, a declarat senatorul USR.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a susținut că partidul său se opune USR și a făcut referire directă la situația primarului Timișoarei. „Spunea colegul Șipoș că PSD este împotriva USR. Da! PSD este împotriva curentului neomarxist pe care cei de la USR îl reprezintă cu cinste în România”, a declarat Zamfir.

Senatorul PSD a continuat: „Pentru numele lui Dumnezeu! Fritz a fost condamnat de instanțele din România. Fritz trebuie să plece acasă. Nu puteți să sacrificați interesul României cu nerușinare, să renunțați la 770 de milioane doar pentru a-l salva pe Fritz”. Zamfir a mai spus că Dominic Fritz ar putea candida la alegerile de la Chișinău.

„Urmează alegeri la Chișinău într-un regim mult mai prietenos cu curentul dumneavoastră neomarxist. Dați-i șansa lui Fritz să candideze la alegeri de la Chișinău și poate așa îl liniștiți”, a mai spus senatorul PSD.

Forma adoptată de Parlament păstrează prevederea referitoare la încetarea mandatului aleșilor locali aflați în situațiile vizate de lege, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor prevederi. Amendamentul a fost declarat constituțional de Curtea Constituțională.

În cazul lui Dominic Fritz, prevederea este aplicabilă ca urmare a situației de incompatibilitate și a deciziei definitive a instanței menționate în dezbaterile parlamentare. Mandatul nu încetează în ziua promulgării, ci după intrarea în vigoare a legii și parcurgerea termenului de 30 de zile prevăzut de aceasta.