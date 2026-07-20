Dermatologii avertizează asupra fenomenului „tanmaxxing”, promovat pe rețelele sociale prin metode de obținere a unui bronz cât mai intens. Expunerea prelungită la soare, folosirea paturilor de bronzat și renunțarea la protecția solară pot crește riscul de cancer de piele și pot accelera îmbătrânirea cutanată, potrivit The Independent.

Fenomenul promovează expunerea îndelungată la radiațiile ultraviolete, folosirea uleiurilor care intensifică bronzul, paturile de bronzat și evitarea cremelor cu factor de protecție solară. Medicii avertizează că aceste obiceiuri pot crește riscul de cancer de piele, pot produce deteriorări celulare și pot grăbi apariția semnelor de îmbătrânire.

Denumirea „tanmaxxing” pornește de la fenomenul online „looksmaxxing” și descrie încercarea de a obține un bronz cât mai intens, fără a lua în calcul efectele asupra sănătății.

Printre metodele distribuite în mediul online se numără expunerea la soare în orele în care nivelul radiațiilor ultraviolete este cel mai ridicat, folosirea paturilor de bronzat și aplicarea unor produse care accelerează bronzarea.

Unii utilizatori recomandă inclusiv renunțarea la cremele cu factor de protecție solară. Dermatologii arată că astfel de practici prezintă expunerea excesivă la soare drept un simplu truc de înfrumusețare, deși consecințele pot fi grave.

Silvina Pugliese, profesor asociat de dermatologie clinică la NYU Langone Health, avertizează că expunerea repetată la radiațiile ultraviolete favorizează îmbătrânirea prematură a pielii, apariția ridurilor și deteriorarea celulară pe termen lung. Efectele radiațiilor UV se acumulează în timp. Modificările produse la nivelul ADN-ului celulelor pielii pot contribui la dezvoltarea mai multor forme de cancer cutanat.

Specialiștii arată că pielea bronzată nu reprezintă un semn al sănătății, ci o reacție la deteriorarea provocată de radiațiile ultraviolete.

Jessica Saggio, asistentă medicală din statul New York, se numără printre persoanele care avertizează acum asupra riscurilor asociate acestui fenomen. Aceasta a declarat că, în trecut, petrecea perioade îndelungate la soare și folosea uleiuri pentru a obține mai repede un bronz intens.

După ce a urmat pregătirea medicală, și-a schimbat complet comportamentul. Ea a afirmat că a înțeles importanța protejării pielii și faptul că reacția la expunerea solară diferă de la o persoană la alta.

Academia Americană de Dermatologie recomandă folosirea unei creme rezistente la apă, cu spectru larg și un factor de protecție de cel puțin SPF 30.

Produsul trebuie aplicat cu aproximativ 15 minute înainte de ieșirea la soare și reaplicat o dată la două ore. Medicii recomandă și evitarea expunerii îndelungate între orele 10:00 și 14:00, interval în care radiațiile ultraviolete ating valori ridicate.

Purtarea pălăriilor și a hainelor cu protecție UV, precum și alegerea locurilor umbrite pot reduce expunerea directă.

Cancerul de piele este cea mai răspândită formă de cancer în Statele Unite, afectând aproximativ o persoană din cinci pe parcursul vieții, potrivit datelor citate de specialiștii americani. Fundația pentru Cancerul de Piele arată că cinci sau mai multe arsuri solare, indiferent de gravitatea acestora, pot dubla riscul de apariție a bolii.

Medicii arată însă că acest tip de cancer poate fi prevenit mai ușor decât multe alte forme ale bolii, prin limitarea expunerii la radiațiile ultraviolete și folosirea măsurilor de protecție.

Specialiștii îi îndeamnă în special pe tineri să analizeze cu prudență recomandările despre bronzare distribuite pe rețelele sociale și să nu înlocuiască sfaturile medicale cu tendințe promovate în mediul online.