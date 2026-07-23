Deputatul PSD Radu Marinescu a declarat că social-democrații vor depune amendamente la proiectul de lege privind integritatea, inițiat de PNL, pentru ca declarațiile de avere și de interese să poată fi publicate din nou. Demersul a fost discutat și cu liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Deputatul PSD a pus schimbările pe seama discuțiilor purtate după demiterea Guvernului Bolojan și a afirmat că social-democrații nu au mai participat la elaborarea noii forme a proiectului.

„Din momentul demiterii Guvernului, din punctul nostru de vedere, acesta nu mai putea elabora politici noi, nici proiecte, astfel încât nu mai putea să mai primească nici amendamente. Noi nu am mai participat la aceste discuții, tocmai pentru că am respectat principiul constituțional potrivit căruia un Guvern demis nu mai poate acționa în continuare pentru a construi o astfel de politică”, a spus Marinescu.

Potrivit acestuia, una dintre modificările importante vizează eliminarea prevederilor referitoare la caracterul public al declarațiilor de avere și de interese.

Radu Marinescu a declarat că a discutat cu Sorin Grindeanu despre depunerea unor amendamente prin care proiectul să revină la forma elaborată în perioada în care conducea Ministerul Justiției.

„În acel grup de lucru politic, al actualului Guvern, s-a eliminat o componentă esențială, aceasta de publicitate a declarațiilor de avere și de interes. Am discutat cu domnul președinte Grindeanu și noi vom depune amendamente ca proiectul pe care eu l-am lăsat pe minister să fie respectat întru totul. Să se revină la ceea ce noi am considerat că este corect prin proiectul lăsat de mine când am plecat”, a completat el.

Fostul ministru al Justiției a mai afirmat că proiectul inițial îi includea și pe afinii și rudele de gradul al doilea în categoria persoanelor aflate sub incidența legii. Marinescu a explicat că soluțiile legislative au fost formulate pe baza experienței Agenției Naționale de Integritate, instituția care gestionează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitățile.

„Dacă ați văzut, proiectul lăsat de mine și rudele, și afinii de gradul 2 erau incluși în sfera persoanelor pentru incidență a legii. Vreau să fac o precizare aici. Practic, Ministerul de Justiție era componenta instituțională care sprijinea ANI, pentru a se realiza un instrument legislativ.

Soluțiile, experiența profesională și jurisprudențială veneau din zona ANI, pentru că ANI este instituția care lucrează cu această problematică.

ANI a propus ca inclusiv afinii și rudele de gradul al doilea să fie introduse în sfera de incidență a legii pentru a se preveni conflictele de interese, incompatibilitățile și toate situațiile care intră în sfera aceasta a legii.

Noi am acceptat această chestiune, se regăsea în proiect și acum, vă repet, vom veni cu amendamente ca să corectăm ceea ce s-a ciuntit, să zic așa mai plastic, prin proiectul depus”, a mai spus el.