Un tribunal din Rosario, Argentina, l-a condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare pe Sergio Di Vanni, un suporter al clubului Newell’s Old Boys, pentru că a organizat acte de intimidare împotriva familiei fotbalistului Ángel Di María, potrivit AFP.

Amenințările au avut loc în 2024 și urmăreau să îl împiedice pe internaționalul argentinian să revină în țară pentru a juca la Rosario Central, rivala istorică a echipei Newell’s Old Boys.

Dosarul a vizat inclusiv focuri de armă trase în apropierea locuinței jucătorului și un mesaj de amenințare la adresa fiicei sale.

Cazul a scos în evidență legăturile dintre rivalitatea fotbalistică locală și violențele asociate grupărilor de suporteri din Rosario, unul dintre cele mai mari orașe din Argentina.

În martie 2024, Di María evolua la Benfica, în Portugalia, și lua în calcul revenirea la Rosario Central, clubul la care și-a început cariera. Planul a provocat reacții ostile din partea unor membri ai grupării de suporteri radicali asociate formației Newell’s Old Boys.

Cele două cluburi sunt rivale istorice în Rosario, iar confruntarea dintre ele depășește adesea limitele competiției sportive. Potrivit hotărârii judecătorești consultate de AFP, Sergio Di Vanni, în vârstă de 45 de ani, a comandat acțiuni de intimidare menite să îl determine pe fotbalist să renunțe la întoarcerea în Argentina.

Di María a revenit în cele din urmă la Rosario Central în 2025, după ce inițial renunțase la această posibilitate din cauza riscurilor pentru siguranța familiei sale.

Printre incidentele investigate s-au numărat focuri de armă și mesaje amenințătoare în apropierea cartierului rezidențial privat Funes, din zona metropolitană Rosario, unde fotbalistul deține o locuință.

Un alt incident a vizat agenția imobiliară administrată de sora sa. În fața sediului a fost lăsat un cap de porc cu un glonț în frunte, însoțit de un bilet care amenința că fiica jucătorului, Pia, ar putea deveni următoarea țintă dacă acesta semna cu Rosario Central.

Di María relatase episodul pentru postul local de televiziune Rosario 3. Amenințările au afectat decizia sa privind revenirea în țară, întrucât siguranța soției și a copiilor reprezenta o preocupare majoră.

Sergio Di Vanni nu este singura persoană condamnată în legătură cu aceste fapte. Belén Gutiérrez, în vârstă de 25 de ani, considerată executanta acțiunilor de intimidare, a primit în iunie o pedeapsă de trei ani și jumătate de închisoare, în cadrul unei proceduri de recunoaștere a vinovăției.

Un al treilea suspect se află în arest preventiv. Potrivit acuzării, persoanele implicate ar fi fost plătite cu patru milioane de pesos argentinieni, echivalentul a aproximativ 2.600 de dolari la momentul menționat în relatare.

Condamnarea lui Di Vanni privește și alte infracțiuni legate de participarea sa la gruparea de suporteri radicali a clubului Newell’s Old Boys.

În ciuda amenințărilor, Ángel Di María a decis ulterior să revină la echipa care l-a format. În 2025, întoarcerea sa la Rosario Central a devenit realitate, după perioada petrecută la cluburi importante din Europa.

Campion mondial cu Argentina în 2022, Di María este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai generației sale. Revenirea sa a avut o semnificație deosebită pentru Rosario Central, într-un oraș în care rivalitatea cu Newell’s Old Boys ocupă un loc important în viața sportivă locală.