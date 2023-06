Autoritățile din Irlanda au făcut o ofertă de nerefuzat celor care iubesc liniștea. Dau peste 80.000 de euro persoanelor dispuse să se mute pe o insulă

Autoritățile din Irlanda au lansat o schemă prin care oferă sume importante de bani persoanelor care doresc să locuiască în cele mai izolate comunități. Programul se lansat de guvernul irlandez se numește „Our Living Island” și își propun să crească populația insulelor sale.

„Obiectivul acestei politici este să ne asigurăm că pe insulele din larg pot continua și înflori comunități sustenabile, vibrante, timp de mulți ani de acum înainte”, a anunțat guvernul.

Oferta pare una de nerefuzat, însă guvernul irlandez nu oferă oricui cele peste 80.000 de euro. Persoanele atrase de această schemă trebuie să țină cont de câteva condiții pe care trebuie să le respecte.

În program sunt incluse 30 de insule care nu sunt legate de țărm prin poduri. Autoritățile irlandeze oferă 84.000 de euro celor care vor să se mute pe una dintre aceste insule, încă condițiile nu sunt cele ca în centrul orașului. Nu vorbim despre căsuțe frumos mobilate, iar banii nu se oferă a doua zi după mutare.

Cei 84.000 de euro sunt acordați în două tranșe, pentru salvarea și renovarea tot mai multor proprietăți abandonate și dărăpănate de pe insule. Persoanele care vor să se mute în zonele izolate, trebuie să cumpere sau să dețină o proprietate pe una din insule. De asemenea, clădirea trebuie să fie construită înainte de 1993 și să fie nelocuită de cel puțin doi ani.

Banii acordați de autoritățile irlandeze pot fi folosiți pentru lucrări de construcție, cum ar fi izolarea locuinței, îmbunătățiri structurale și redecorare la utilități.

La finalul procesului, temerarii înscriși în program obțin până la 84.000 de euro pentru a salva proprietățile dărăpănate și a le transforma în casele la care visează.

„Our Living Islands” este o extensie a unui program aflat deja în derulare pe teritoriul Irlandei. Diferența noului program este că se acordă sume mai mari celor care se duc pe insulele izolate, pentru a acoperi costurile în aceste locuri cu infrastructură mai puțin dezvoltată.

Înscrierile la acest program se pot face începând cu 1 iulie. Printre insulele care fac parte din program este Arranmore, situată în largul coastei comitatului Donegal, cu mici plaje de nisip auriu și țărmuri stâncoase.

