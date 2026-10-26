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Un avion Ryanair a fost deviat cu 1.500 km. Furtuna a schimbat ruta spre Spania

Un avion Ryanair a fost deviat cu 1.500 km. Furtuna a schimbat ruta spre SpaniaAvion Ryanair. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Un avion al companiei Ryanair, care efectua un zbor de la Dublin spre Bristol, a fost redirecționat către Alicante, în Spania, după ce furtuna Boelo a adus rafale de vânt de aproximativ 135 km/h în Marea Britanie.

Aeronava nu a putut ateriza în siguranță pe aeroportul britanic, iar zborul a ajuns la destinația alternativă la aproximativ trei ore de la decolare.

Incidentul, relatat de publicația britanică The Independent pe 26 octombrie 2026, s-a produs în contextul unor perturbări importante ale traficului aerian. Furtuna a determinat anularea și modificarea mai multor zboruri, în timp ce rafalele puternice au provocat pagube și întreruperi ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone ale țării.

De ce a fost deviat avionul Ryanair

Aeronava a decolat din Dublin, Irlanda, și trebuia să aterizeze la Bristol, în sud-vestul Angliei. Condițiile meteorologice nefavorabile au împiedicat însă finalizarea în siguranță a procedurii de aterizare.

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Potrivit informațiilor publicate de The Independent, pilotul a renunțat la tentativa de aterizare pe aeroportul din Bristol din cauza condițiilor periculoase asociate furtunii Boelo.

Echipajul a redirecționat avionul către Alicante, pe coasta de sud-est a Spaniei. Schimbarea destinației a însemnat o abatere considerabilă de la ruta inițială, de peste 1.500 de kilometri, potrivit relatării preluate de presa română.

Aeronava a aterizat în Spania la aproximativ trei ore după decolare. Informațiile disponibile nu precizează numărul pasagerilor aflați la bord și nici detaliile privind continuarea călătoriei acestora spre Bristol.

Furtuna Boelo a provocat anulări și întârzieri

Deviația zborului Ryanair s-a produs într-un context de vreme severă în Marea Britanie. Rafalele de vânt au afectat operațiunile aeroportuare, iar mai multe curse au fost anulate sau perturbate.

Printre aeroporturile afectate s-au numărat Heathrow și Gatwick, două dintre cele mai importante puncte de tranzit aerian din zona Londrei. În asemenea condiții, operatorii aerieni pot modifica rutele, pot amâna plecările sau pot redirecționa aeronavele către aeroporturi unde aterizarea se poate desfășura în condiții de siguranță.

Deciziile de acest tip depind de intensitatea vântului, de condițiile de la sol și de limitele operaționale ale aeronavelor și aeroporturilor. O deviere nu indică, prin ea însăși, existența unei defecțiuni tehnice, ci poate reprezenta o măsură preventivă pentru protejarea pasagerilor și a echipajului.

Două persoane au murit în urma furtunii

Furtuna Boelo a provocat și incidente grave în afara aeroporturilor. Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, două persoane au murit după ce au fost lovite de copaci căzuți, iar peste 160.000 de locuințe au rămas fără electricitate.

Vântul puternic a afectat infrastructura și a creat dificultăți pentru transporturi, în timp ce serviciile de intervenție au trebuit să gestioneze efectele fenomenelor meteorologice severe.

Boelo a ajuns în Marea Britanie la scurt timp după furtuna Austen, care provocase deja probleme în sudul țării. Succesiunea celor două sisteme meteorologice a menținut presiunea asupra infrastructurii și a transporturilor.

Meteorologii avertizează asupra unui nou episod de vreme rea

Potrivit prognozei citate de presa britanică, vremea urma să se amelioreze temporar luni, 26 octombrie. Un nou sistem de joasă presiune era însă așteptat începând de marți, 27 octombrie, cu precipitații abundente și intensificări ale vântului.

Serviciul meteorologic britanic, Met Office, a emis o avertizare galbenă de vânt pentru marți, care viza Scoția, nordul Angliei și nord-estul Irlandei de Nord.

Pentru pasagerii care călătoresc spre sau dinspre Marea Britanie, asemenea episoade meteorologice pot însemna modificări de ultim moment ale programului de zbor. Verificarea statutului cursei direct la compania aeriană și consultarea informațiilor publicate de aeroporturi sunt măsuri utile înainte de plecare.

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