Un pasager al unui zbor United Airlines, care efectua cursa Newark–New Orleans, este acuzat că a amenințat că are o bombă și a încercat să pătrundă în cabina piloților, potrivit FoxNews. Incidentul s-a produs luni seară, 9 noiembrie 2026, iar aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul internațional Louis Armstrong din New Orleans, unde polițiștii îl așteptau pe suspect.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), bărbatul, identificat drept Rony Alexander Gomez-Alberto, este cetățean hondurian și fusese îndepărtat de două ori de pe teritoriul american. Autoritățile americane au confirmat că Serviciul pentru Imigrare și Control Vamal (ICE) a emis o solicitare de reținere a acestuia pe 10 noiembrie, după arestarea sa în Louisiana.

Aeronava implicată era un Boeing 737 MAX 9, care transporta 46 de pasageri și șase membri ai echipajului. Compania United Airlines a confirmat că zborul 2174 a aterizat în siguranță și că forțele de ordine au intervenit imediat după sosirea avionului.

„Zborul United 2174, de la Newark la New Orleans, a aterizat în siguranță în urma unui incident perturbator în care a fost implicat un pasager aflat la bord. Forțele de ordine au întâmpinat aeronava la sosire”, a transmis reprezentantul companiei, într-o declarație citată de Fox News.

Potrivit informațiilor publicate de Associated Press, bărbatul a început să manifeste un comportament considerat irațional spre finalul cursei și le-ar fi spus membrilor echipajului că are o bombă. După aterizare, acesta a fost reținut fără incidente și transportat la centrul de detenție din Jefferson Parish. Pasagerii au fost debarcați și conduși către terminal.

Departamentul pentru Securitate Internă a prezentat și istoricul interacțiunilor lui Gomez-Alberto cu autoritățile americane de imigrare.

Conform DHS, acesta a fost depistat de Poliția de Frontieră în septembrie 2011, în apropiere de El Indio, Texas, după ce intrase ilegal în Statele Unite. A fost îndepărtat de pe teritoriul american.

Un al doilea incident similar a avut loc în octombrie 2014, în apropiere de Columbus, statul New Mexico. Și atunci, autoritățile l-au reținut și l-au deportat.

În 2019, bărbatul a fost din nou arestat de Poliția de Frontieră, după o tentativă de intrare ilegală în apropiere de San Ysidro, California.

Totuși, în ianuarie 2020, Serviciul pentru Imigrare și Control Vamal l-a eliberat din custodie, după ce un judecător specializat în imigrație a dispus punerea sa în libertate în așteptarea procedurilor de îndepărtare din țară, potrivit explicațiilor oferite de DHS publicației Fox News.

Potrivit informațiilor furnizate de Jefferson Parish Sheriff's Office presei locale, Gomez-Alberto a fost înregistrat la centrul de detenție sub acuzațiile de comunicare a unor informații false privind un presupus incendiu intenționat și terorizare.

DHS a menționat separat amenințarea cu bombă, amenințările teroriste și comportamentul dezordonat în prezentarea cazului.

Autoritățile nu au comunicat public, în informațiile disponibile, dacă în bagajul suspectului a fost găsit vreun dispozitiv exploziv. De asemenea, acuzațiile formulate nu reprezintă o condamnare, iar responsabilitatea penală urmează să fie stabilită prin procedurile judiciare.

Potrivit postului local WDSU, bărbatul a fost arestat fără incidente după aterizarea aeronavei și dus la Jefferson Parish Correctional Center.

Incidentul urmează să fie analizat și de Administrația Federală a Aviației (FAA), care a anunțat că intenționează să investigheze cele întâmplate la bordul aeronavei.

United Airlines nu a oferit alte detalii despre comportamentul pasagerului și a direcționat solicitările suplimentare către autoritățile locale.

Cazul readuce în atenție procedurile de securitate aplicate în transportul aerian american, în special în situațiile în care un pasager amenință echipajul sau încearcă să ajungă în cabina piloților. Ancheta urmează să stabilească exact circumstanțele incidentului și responsabilitatea suspectului.