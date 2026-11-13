Furtuna Charles ajunge și în România. Anunțul ANM despre schimbarea vremii

Furtuna Charles ajunge și în România. România va fi afectată de o schimbare accentuată a vremii începând de sâmbătă, 14 noiembrie, pe fondul deplasării furtunii Charles către sud-estul Europei. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat vineri că temperaturile vor coborî semnificativ în toate regiunile, iar până duminică dimineață sunt prognozate precipitații, vânt puternic și ninsori la munte.

După o zi de vineri în care termometrele au indicat 25 de grade Celsius în București și până la 28 de grade în sudul țării, maximele vor ajunge sâmbătă la numai 5-11 grade la nivel național. În Capitală sunt așteptate cel mult 8-9 grade, ceea ce înseamnă o diferență de aproximativ 16-17 grade față de valorile înregistrate cu o zi înainte.

Elena Mateescu a explicat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că schimbarea vremii este provocată de „efectele furtunii Charles, care a activat în partea de sud a Europei și, iată, cu deplasare și în zona de sud-est a continentului”.

Potrivit directorului ANM, sistemul atmosferic a influențat deja vremea din mai multe regiuni ale României, în special prin precipitațiile înregistrate în interiorul arcului carpatic.

„Ne aflăm la periferia acestui sistem, care a determinat atât cantități importante de precipitații, mai ales în regiunile intracarpatice”, a declarat șefa ANM.

Informarea meteorologică emisă pentru răcirea vremii, precipitații și intensificări ale vântului rămâne valabilă până duminică, 15 noiembrie, la ora 10:00.

Elena Mateescu a declarat că scăderea temperaturilor va fi resimțită în toate regiunile țării, după valorile neobișnuit de ridicate înregistrate vineri.

„Mâine răcirea se va resimți în întreaga țară, pentru că maximele vor scădea cu mai mult de 10-15 grade față de ceea ce am înregistrat azi. Dacă astăzi în Capitală, 25 de grade, mâine doar 8-9 grade Celsius, iar maximele în întreaga țară, între 5 până la 11 grade”, a spus șefa ANM la Antena 3 CNN.

În zonele montane, precipitațiile vor fi și sub formă de ninsoare, iar la altitudini mari se va depune un strat de zăpadă.

Efectele furtunii Charles s-au manifestat deja în vestul, nord-vestul și centrul României, unde au fost în vigoare avertizări meteorologice pentru cantități importante de precipitații. Până vineri, la ora 10:00, Munții Apuseni s-au aflat sub cod portocaliu de ploi, în timp ce alte zone din regiunile vestice, nord-vestice și centrale au fost vizate de un cod galben.

În sectoarele afectate de avertizarea portocalie, cantitățile de apă au atins local 80-90 de litri pe metru pătrat. În zonele aflate sub cod galben s-au înregistrat valori de 40-50 de litri pe metru pătrat. Pe lângă precipitații, meteorologii au anunțat intensificări ale vântului, cu rafale care pot ajunge la 90-120 km/h.

La altitudini ridicate, viteza vântului ar putea atinge chiar 120-140 km/h.

Odată cu pătrunderea aerului rece, precipitațiile se vor transforma în ninsoare în regiunile montane, în special la altitudini de peste 1.500 de metri.

Potrivit estimărilor prezentate de Elena Mateescu, „stratul de zăpadă ar putea să aibă grosimi de 5-10 centimetri”.

Ninsorile, vântul puternic și scăderea temperaturilor sunt incluse în informarea meteorologică valabilă până duminică dimineață.

Schimbarea vremii vine după o zi de 13 noiembrie în care au fost consemnate temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului.

În sudul țării, maximele au urcat până la 28 de grade Celsius la Turnu Măgurele, în timp ce la Oltenița și Zimnicea s-au înregistrat 27 de grade. În București, temperatura a ajuns la 25 de grade. Directorul ANM a prezentat și date privind recordurile termice înregistrate vineri dimineață, când 44 de stații meteorologice au consemnat valori minime record pentru data de 13 noiembrie.

„Astăzi am înregistrat 28 de grade la Turnu Măgurele, 27 de grade la multe stații din partea de sud a țării, de pildă, Oltenița, Zimnicea, 25 de grade în Capitală. În această dimineață, de asemenea, recorduri ale temperaturilor minime pentru o dimineață de 13 noiembrie la 44 de stații, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, ca fiind cele mai ridicate valori zilnice”, a mai declarat Elena Mateescu.

După aceste valori ridicate, temperaturile vor coborî semnificativ de sâmbătă, iar informarea ANM privind efectele furtunii Charles va rămâne în vigoare până duminică, la ora 10:00.