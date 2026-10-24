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Furtuna Boelo amenință Regatul Unit și Belgia, după pagubele provocate de Austen. Rafalele pot depăși 128 km/h

Furtuna Boelo amenință Regatul Unit și Belgia, după pagubele provocate de Austen. Rafalele pot depăși 128 km/hfurtuna Regatul Unit. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Mii de locuințe din sud-vestul Angliei au rămas fără electricitate după trecerea furtunii Austen, iar noi fenomene meteorologice severe sunt așteptate în Regatul Unit și Belgia. Furtuna Boelo va aduce rafale puternice de vânt și precipitații abundente, existând riscuri pentru populație, transporturi și zonele expuse inundațiilor, potrivit DPA.

Regatul Unit se confruntă cu un cod portocaliu de furtună

Serviciul britanic de meteorologie Met Office a emis o avertizare cod portocaliu pentru Scoția, nordul Angliei, până la Carlisle, și nord-estul Irlandei de Nord. Alerta este valabilă de sâmbătă, de la ora locală 21:00, până duminică, la aceeași oră.

Furtuna Boelo, al doilea fenomen meteorologic căruia i-a fost atribuit oficial un nume în acest sezon, ar putea aduce rafale de peste 128 km/h. Vântul puternic poate desprinde și transporta obiecte, în timp ce valurile înalte reprezintă un pericol suplimentar pentru zonele de coastă.

Meteorologii i-au sfătuit pe locuitori să rămână în interior, pe cât posibil, pentru a reduce riscurile asociate condițiilor meteo severe.

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Furtuna

Furtuna / sursa foto: ChatGPT

Furtuna Boelo poate perturba transportul feroviar și maritim

Condițiile meteorologice sunt așteptate să afecteze semnificativ circulația trenurilor și transportul maritim. Operatorul TransPennine Express a recomandat evitarea călătoriilor cu trenul, cu excepția celor esențiale, pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică.

La rândul său, Avanti West Coast le-a recomandat insistent călătorilor să nu circule duminică spre nord de Preston.

Perturbările ar putea afecta planurile de călătorie ale pasagerilor, în special în regiunile vizate de avertizările meteorologice.

Peste 3.700 de locuințe au rămas fără electricitate după furtuna Austen

Furtuna Boelo vine la scurt timp după Austen, care a lovit vineri sud-vestul Angliei și alte regiuni europene.

Potrivit datelor publicate pe harta National Grid, peste 3.700 de locuințe din sud-vestul Angliei nu aveau electricitate sâmbătă dimineață. Met Office a avertizat că noi pene de curent ar putea apărea în anumite zone pe parcursul weekendului.

Ploile abundente pot provoca inundații în Scoția și Irlanda de Nord

În timp ce vremea ar urma să se îmbunătățească în multe regiuni din Anglia pe timpul nopții, Scoția și Irlanda de Nord se pregătesc pentru precipitații abundente.

Cantitățile de apă acumulate ar putea depăși 100 de milimetri în zonele montane din Scoția, ceea ce sporește riscul de inundații.

Premierul Andy Burnham a avertizat vineri că Regatul Unit s-ar putea confrunta cu „o iarnă cu inundaţii mai grave” și a afirmat că „evenimentele neaşteptate” sunt „din ce în ce mai frecvente”.

Belgia se pregătește pentru precipitații de până la 70 de litri pe metru pătrat

Belgia, afectată recent de furtuna Austen, se pregătește pentru un nou episod de vreme severă. Potrivit agenției de presă EFE, furtuna Boelo va aduce ploi abundente pe întreg teritoriul țării și rafale puternice de vânt în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Institutul Regal de Meteorologie din Belgia (IRM) a prognozat că furtuna va fi „foarte activă”. Cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 50-70 de litri pe metru pătrat, iar viteza vântului ar putea atinge 80 km/h, cu rafale mai puternice în zonele de coastă.

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