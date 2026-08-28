Europa ar putea avea parte de un spectacol impresionant pe cer în ultimele zile ale lunii august, după ce NOAA a emis avertizări privind furtuni geomagnetice pentru perioada 27-29 august.

Activitatea solară intensă poate favoriza apariția aurorei boreale în nordul continentului și, dacă fenomenul se dovedește mai puternic decât estimările actuale, luminile ar putea fi observate și mai la sud decât în mod obișnuit.

Cele mai mari șanse sunt în țările nordice ale Europei, însă evoluția exactă depinde deimpactul particulelor solare asupra câmpului magnetic al Pământului.

Specialiștii avertizează că intensitatea furtunii geomagnetice poate varia, astfel că zonele exacte în care aurora va deveni vizibilă vor putea fi stabilite mai precis aproape de momentul producerii fenomenului.

Centrul pentru Prognoza Vremii Spațiale al NOAA a emis o alertă pentru furtuni geomagnetice de nivel G1 și G2 în perioada 27-29 august 2026.

Nivelul G1 indică o furtună geomagnetică minoră, în timp ce G2 reprezintă o furtună moderată. Cele mai recente prognoze estimează posibilitatea atingerii nivelului G2 în intervalele de la finalul zilei de 28 august și începutul zilei de 29 august, în funcție de ora locală din Europa.

Fenomenul este legat de mai multe ejecții de masă coronală produse după activitatea intensă observată pe Soare în 25 august.

O ejecție de masă coronală este o cantitate uriașă de plasmă și câmp magnetic expulzată din atmosfera Soarelui. Atunci când particulele ajung în apropierea Pământului, ele pot interacționa cu câmpul magnetic al planetei.

Această interacțiune produce furtuni geomagnetice și poate crea unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale: aurora.

Particulele încărcate electric ajung în atmosfera superioară, unde interacționează cu oxigenul și azotul. Rezultatul este apariția unor lumini colorate pe cer, în special în nuanțe de verde, dar uneori și de roșu, roz sau violet.

În cazul unei furtuni geomagnetice de intensitate G1-G2, cele mai bune șanse de observare a aurorei rămân în nordul Europei.

Fenomenul poate fi urmărit în special din:

Norvegia;

Suedia;

Finlanda;

Islanda;

nordul Scoției;

anumite zone din Danemarca;

regiunile nordice ale Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

Dacă furtuna geomagnetică devine mai puternică decât nivelul estimat în prezent, zona în care aurora poate fi observată se poate extinde spre centrul Europei.

Publicațiile specializate care urmăresc fenomenul notează că actuala activitate solară ar putea împinge limita de vizibilitate mai spre sud decât în mod normal.

Totuși, pentru România nu există în acest moment o prognoză care să garanteze apariția aurorei. O eventuală observare ar depinde de o intensificare semnificativă și neașteptată a furtunii geomagnetice.

Perioada principală urmărită de specialiști este cuprinsă între 27 și 29 august, cu un risc mai ridicat de activitate geomagnetică în jurul datei de 28 august și în primele ore ale zilei de 29 august.

Pentru observatorii din Europa, cel mai important interval este după lăsarea întunericului. Totuși, ora exactă la care particulele solare ajung la Pământ nu poate fi stabilită cu precizie cu multe zile înainte.

NOAA actualizează constant prognozele, deoarece momentul sosirii ejecțiilor de masă coronală și orientarea câmpului lor magnetic pot schimba semnificativ intensitatea furtunii geomagnetice.

Pentru observarea unei aurore sunt importante câteva condiții simple. Cerul trebuie să fie cât mai senin, iar zona de observație trebuie să fie departe de luminile puternice ale orașelor.

În nordul Europei, aurora poate apărea ca o bandă luminoasă sau ca forme care se mișcă lent pe cer. În cazul unui fenomen mai slab, culorile pot fi dificil de observat cu ochiul liber.

Camerele telefoanelor moderne pot surprinde uneori nuanțele aurorei mai clar decât ochiul uman, mai ales în modul de fotografie nocturnă.

Actualul episod este important deoarece activitatea solară s-a intensificat, iar mai multe fenomene produse pe Soare pot influența simultan mediul spațial din jurul Pământului.

Prognoza pentru finalul lunii august indică un potențial de furtună geomagnetică moderată, însă intensitatea reală va deveni clară abia după ce fluxurile de particule solare vor ajunge în apropierea planetei.