Fenomen rar pe cerul României. Aurora boreală a putut fi observată după o furtună solară

O furtună solară de amploare a început luni să afecteze Terra și poate produce perturbări ale rețelelor electrice și satelitare, dar și apariții spectaculoase de auroră boreală în zone unde fenomenul nu este obișnuit, potrivit meteorologilor americani citați de AFP. Efectele au fost vizibile inclusiv în România.

Potrivit explicațiilor oferite de meteorologul Shawn Dahl, de la Centrul american pentru prognoză spațială (SWPC), furtuna solară a început să influențeze Pământul luni, generând o furtună geomagnetică de nivel 4, pe o scară de la 1 la 5. Specialistul a făcut precizările într-un mesaj video transmis public. Conform SWPC, fenomenul ar urma să continue și marți, însă intensitatea sa va scădea treptat pe parcursul zilei.

Shawn Dahl a subliniat că, deși în 2024 a fost înregistrată pentru prima dată în ultimele două decenii o furtună geomagnetică de nivel 5, cea actuală este cea mai puternică observată „după anul 2003”. În octombrie 2003, așa-numita furtună solară „de Halloween” a provocat pene de curent pe scară largă în Suedia și a afectat infrastructura energetică din Africa de Sud. Astfel de evenimente sunt rare și sunt direct legate de intensificarea activității solare.

Actuala furtună a fost declanșată de „o puternică erupție solară care s-a produs ieri”, a explicat Shawn Dahl.

Particulele solare aruncate în spațiu pot perturba câmpul magnetic al Pământului, ceea ce poate duce la apariția aurorelor boreale, dar și la degradarea comunicațiilor de înaltă frecvență, probleme pentru sateliți sau suprasolicitarea rețelelor electrice.

Furtuna solară aflată în desfășurare ar putea genera „baletul” unor aurore boreale inclusiv în regiuni unde acestea nu apar, de regulă. Autoritățile americane au precizat că fenomenul ar putea fi vizibil în Statele Unite până în Alabama, în sudul țării.

În România, numeroase imagini cu aurora boreală au fost distribuite pe rețelele sociale. Publicația Meteoplus a publicat, la rândul său, fotografii surprinse din mai multe regiuni ale țării.

Fenomenul a fost observat în județe precum Vrancea, Maramureș, Mureș, Timiș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Covasna, Vaslui, Arad și Hunedoara.

Cercetătorul Adrian Sonka, de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din București, a explicat într-o postare pe Facebook că aurora boreală nu a fost vizibilă din marile orașe, din cauza poluării luminoase.

„Pe 20 ianuarie, când o să vă treziți, o să vedeți că mulți oameni au fost impresionați de o auroră boreală care s-a văzut din țara noastră. Să nu vă pară rău, pentru că aurora s-a văzut cel mai bine în fotografii sau cu ochiul liber din locurile fără poluare luminoasă”, a explicat expertul.

El a precizat că imaginile surprinse folosesc un timp de expunere mai mare decât cel al ochiului uman, motiv pentru care, privind direct cerul, s-ar fi observat „ceva mai puțin strălucitor”.

„Senzorul camerei este sensibil la roșu mai mult decât ochiul, deci aurora s-ar vedea mai puțin colorată decât în fotografii”, a spus Sonka.

Potrivit acestuia, în România, aurora boreală a atins intensitatea maximă între ora 23:30 și miezul nopții. Cercetătorul a publicat și o fotografie realizată în cursul nopții, precizând că imaginea nu surprinde aurora, nuanța roz fiind generată de „cerul poluat luminos”.