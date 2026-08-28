Biserica Ortodoxă prăznuiește pe 29 august Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, una dintre sărbătorile importante din calendarul creștin-ortodox. Ziua este una de post și marchează ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, spun reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut drept Înaintemergătorul Domnului, fiind cel care a pregătit poporul pentru venirea lui Iisus Hristos și a îndemnat oamenii la pocăință.

Evangheliile după Matei și Marcu descriu împrejurările care au dus la moartea Sfântului Ioan Botezătorul. Relatările biblice se regăsesc în capitolele 14, versetele 1-12, din Evanghelia după Matei, respectiv 6, versetele 14-29, din Evanghelia după Marcu.

Ioan l-a mustrat public pe Irod Antipa pentru că își luase de soție pe Irodiada, soția fratelui său Filip. Gestul încălca legea, iar Sfântul Ioan nu a renunțat la mustrarea conducătorului.

Cuvintele sale au fost directe: Nu ţi se cade să ţii pe femeia fratelui tău (Marcu 6, 18).

Irod a poruncit întemnițarea lui Ioan, însă nu a decis imediat uciderea acestuia. Potrivit relatărilor evanghelice, tetrarhul îl considera pe Ioan un om drept și sfânt și se temea de reacția oamenilor, care îl priveau pe Înaintemergător drept proroc.

Conflictul dintre cei doi a pornit de la căsătoria lui Irod cu Irodiada. Aceasta fusese soția lui Filip, fratele lui Irod, iar Ioan considera această legătură nelegitimă.

Irodiada era profund nemulțumită de mustrările Sfântului Ioan și urmărea moartea acestuia. Irod, deși îl ținea în temniță, nu voia inițial să îi curme viața.

În închisoare, Ioan a continuat să își îndrume ucenicii. El le vorbea despre venirea lui Mesia și îi îndrepta către Hristos.

La un moment dat, Ioan a trimis doi dintre ucenicii săi să îl întrebe pe Iisus: Tu eşti Cel ce va să fie, sau să aşteptăm pe altul?

Întrebarea nu exprima necredința lui Ioan, întrucât acesta Îl recunoscuse deja pe Hristos și Îl botezase. Prin trimiterea ucenicilor, Sfântul Ioan urmărea ca aceștia să vadă minunile săvârșite de Iisus și să se convingă că El este Mesia cel așteptat.

Momentul decisiv a venit la ospățul organizat de Irod cu ocazia zilei sale de naștere. La petrecere a dansat Salomeea, fiica Irodiadei, iar prestația ei l-a impresionat pe Irod.

Amețit de băutură și dorind să o răsplătească, acesta i-a promis că îi va oferi orice va cere, chiar și jumătate din împărăția sa.

Salomeea a cerut, la îndemnul mamei sale, capul Sfântului Ioan Botezătorul.

Irod s-a aflat atunci în fața unei alegeri. Deși se temuse până în acel moment să îl ucidă pe Ioan, a pus jurământul făcut în fața invitaților mai presus de viața prorocului.

A trimis un călău în temniță, iar acesta i-a tăiat capul Sfântului Ioan. Capul a fost adus apoi pe o tipsie la ospăț.

După uciderea lui Ioan, ucenicii săi au luat trupul și l-au îngropat în Sevastia. Capul a ajuns însă într-un loc ascuns, după ce Irodiada a decis să îl îngroape separat.

Potrivit tradiției creștine, aflarea cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită la 24 februarie.

Moartea Sfântului Ioan este privită în Biserică drept o moarte mucenicească, acesta pierind pentru că a apărat legea lui Dumnezeu și a condamnat public fărădelegea.

Relatarea continuă și cu urmările faptelor lui Irod. Areta, conducătorul Arabiei și tatăl primei soții a lui Irod, a pornit împotriva acestuia și a cucerit cetatea Maherus și o parte din teritoriile aflate sub stăpânirea sa.

Mai târziu, Irod a ajuns la Roma, unde urmărea să primească titlul de rege. Împăratul Caligula a aflat însă despre acuzațiile care îl vizau și i-a retras tetrarhia și averea, trimițându-l în exil împreună cu Irodiada.

Tradiția consemnează că Irod și-a sfârșit viața în exil, în sărăcie și suferință.

Și Salomeea, cea care ceruse capul Sfântului Ioan, avea să moară în împrejurări tragice. Potrivit relatării tradiționale, în timpul iernii, aceasta a încercat să traverseze un râu înghețat. Gheața s-a rupt sub ea, iar trupul i-a rămas prins în apă.

În cele din urmă, o bucată ascuțită de gheață i-ar fi retezat capul. Tradiția subliniază astfel caracterul simbolic al pedepsei, capul Salomeei fiind adus Irodiadei într-un mod asemănător celui în care capul Sfântului Ioan fusese adus la ospăț.

Ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este una de post în calendarul ortodox. Credincioșii sunt chemați la rugăciune, înfrânare și aducere aminte de jertfa celui care este considerat Înaintemergătorul lui Hristos.

Sărbătoarea de pe 29 august încheie șirul marilor praznice ale anului bisericesc, înainte de începutul noului an liturgic, la 1 septembrie.