Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul! Pe 29 august, se cinstește ultima mare sărbătoare ortodoxă a verii!







Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul! Pe 29 august, se cinstește ultima mare sărbătoare ortodoxă a verii! Momentul este plin de semnificații religioase profunde.

Sfântul Ioan Botezătorul a fost Înainte Mergătorul Domnului. A fost profetul care a stat la limita istorico-teologică dintre Vechiul și Noul Testament.

Sfântul Ioan Botezătorul a fost decapitat de către Irod Antipa. Actul nelegiuit s-a petrecut la sfatul fiicei sale vitrege Salomeea. Ea a cerut ca plată pentru un dans desfrânat, Caprul Marelui Prooroc. Sfântul Ioan a avut mult timp, capul despărțit de trup. Moartea sa se celebrează la 29 august în fiecare an (Tăierea Capului Sf.Ioan Botezătorul). Sfântul protestase contra traiului desfrânat dintre Irod și Irodiada, soția fratelui său pe care el o avea ca țiitoare. Salomeea își dorise moartea Sfântului Ioan considerând că acesta o critica pe mama ei.

Când a fost tăiat Sfântul Ioan, trupul i-a fost aruncat. Irodiada a ținut să îngroape în secret și într-un loc neștiut capul Sfântului Ioan. Sfânta Ioana, slujnică la Palat, a mers, a luat capul îngropat de Irodiada într-un loc „necinstit”, „nevrednic”. E a îngropat pe ascuns, capul Sfântului Ioan pe Muntele Eleon, în satul de unde venea Irod. Evident, nimeni nu s-ar fi atins de acel sat, de aceea capul Sf.Ioan a fost în siguranță.

Când Mântuitorul Hristos a înviat, Irod a crezut că de fapt a înviat Ioan Botezătorul. El a mustrat-o pe Irodiada că aruncase trupul iar creștinii l-ar fi putut credita cu învierea. Irodiada a spus că îngropase capul în curtea Palatului, însă când a mers acolo, nu l-a mai găsit. Cât au trăit cei doi, au avut impresia că Sfântul Ioan înviase, nemaigăsindu-se nici capul nici trupul.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut din preotul Zaharia și soția sa Elisabeta pe 24 iunie, cu o jumătate de an înaintea lui Hristos. El este cinstit cu ocazia nașterii. Apoi, este cinstit cu ocazia morții martirice pe 29 august. Capul său a fost considerat pierdut și aflat de trei ori. Prima și a doua Aflare a Capului se celebrează pe 24 februarie iar a treia Aflare a Capului, pe 25 mai.

Pentru că Hristos a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul, după Boboteaza de pe 6 ianuarie, pe 7 ianuarie se celebrează Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătparea este considerată cea mai mare cinstire care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă.