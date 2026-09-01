Piața auto din România a înregistrat o scădere puternică în luna august. Numărul autoturismelor noi înmatriculate a fost cu 37% mai mic față de aceeași perioadă din 2025, potrivit unei analize realizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor preliminare furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Și segmentul automobilelor electrice a consemnat un recul important. În cazul mașinilor complet electrice, scăderea anuală a fost de 29%, până la 669 de unități înmatriculate în luna august.

Datele APIA arată că declinul nu s-a limitat la luna august. În primele opt luni ale anului, piața autoturismelor din România s-a redus cu 10% față de perioada similară din 2025.

Evoluția vine după o perioadă în care piața auto românească a beneficiat de cerere ridicată pentru anumite categorii de automobile, însă datele din acest an indică o diminuare a volumului total al înmatriculărilor.

Dacia ocupă primul loc în clasamentul mărcilor cu cele mai multe mașini noi înmatriculate în luna august. Constructorul român a înregistrat 2.142 de unități.

Pe următoarele poziții se află Toyota, cu 1.229 de autoturisme, și Skoda, cu 845 de unități.

Astfel, primele trei locuri ale clasamentului sunt ocupate de Dacia, Toyota și Skoda.

În clasamentul modelelor, Dacia Logan a fost lider în luna august, cu 809 exemplare înmatriculate.

Dacia Duster s-a clasat pe poziția a doua, cu 637 de unități, iar Toyota Corolla a ocupat locul al treilea, cu 490 de exemplare.

Cele trei modele au format podiumul înmatriculărilor de autoturisme noi în luna analizată.

Segmentul autoturismelor electrificate a avut, la rândul său, o evoluție negativă. Înmatriculările au scăzut cu 31% față de august 2025.

În cazul automobilelor pur electrice, piața a înregistrat un recul de 29%. În total, 669 de autoturisme complet electrice noi au fost înmatriculate în august.

Scăderea arată că nici segmentul automobilelor electrificate nu a fost ferit de contracția generală a pieței auto.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit și reprezintă industria auto din România. APIA a fost înființată în 1994 și este membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile (OICA) din 1996.