Furtuna Johannes produce victime în Europa. Doi morți și pene de curent masive

Două persoane au murit în Suedia după ce o furtună puternică de iarnă a cuprins țările nordice, provocând perturbări ale traficului și pene de curent, potrivit BBC.

Institutul Meteorologic și Hidrologic Suedez a emis alerte de vânturi puternice pentru o mare parte din jumătatea nordică a țării, în contextul furtunii Johannes.

Un bărbat de aproximativ 50 de ani a murit după ce a fost lovit de un copac în stațiunea de schi Kungsberget din sudul țării, au relatat presa locală și poliția; în timp ce compania regională de utilități, Hemab, a declarat că unul dintre angajații săi a murit într-un accident „pe teren”.

Zeci de mii de locuințe din Suedia, Norvegia și Finlanda au rămas fără curent.

În Suedia, peste 40.000 de locuințe au fost afectate de pene de curent, iar numeroase servicii feroviare au fost anulate, a relatat agenția de știri suedeză TT.

Mai multe zboruri, servicii feroviare și de feribot în anumite părți ale națiunilor nordice au fost anulate.

Drumurile și serviciile feroviare au fost, de asemenea, perturbate din cauza condițiilor de furtună.

În regiunea Nordland din Norvegia, unul dintre cele mai nordice comitate din țară, departamentul de pompieri a intervenit la peste 200 de incidente legate de vreme, a relatat postul de televiziune NRK.

Furtuna Johannes a întrerupt curentul la aproximativ 23.000 de locuințe din Nordland, iar alte 9.000 au rămas fără electricitate în regiunea Inland, a declarat NRK.

În Finlanda, furtuna, cunoscută acolo sub numele de Hannes, s-a potolit duminică dimineață, dar a lăsat peste 33.000 de locuințe fără curent, potrivit postului de televiziune public Yle.

Zborurile de pe aeroportul Kittila din nordul Finlandei au fost anulate după ce vânturile puternice au împins un avion de pasageri și un avion mai mic în afara pistei și într-un banc de zăpadă, a relatat Helsinki Times.

Avionul Swiss Air, care transporta aproximativ 150 de pasageri, tocmai aterizase de la Geneva și se afla la rulare când a virat, a precizat ziarul. Avionul mai mic, un model 400XT, se afla la sol în același timp și a fost, de asemenea, împins în afara cursului de vânt, a adăugat acesta. Nu au fost raportate victime.

Administrația Suedeză a Transporturilor a anunțat că multe servicii feroviare au fost suspendate până duminică la prânz.