Ryanair a extins de la 24 la 72 de ore înainte de plecare intervalul în care pasagerii fără loc rezervat pot face check-in online. În același timp, mai mulți călători au semnalat că numărul locului repartizat gratuit nu mai apare imediat după înregistrare, ci cu aproximativ trei ore înainte de zbor, o schimbare care ar putea influența decizia de a cumpăra un loc.

Modificarea se aplică pasagerilor care aleg repartizarea aleatorie a locurilor, fără să plătească pentru selectarea unui anumit scaun. Ryanair a confirmat extinderea intervalului de check-in, însă nu a confirmat că afișarea locurilor cu trei ore înainte de plecare reprezintă o regulă generală pentru toate zborurile.

Potrivit noii reguli, pasagerii care nu cumpără un loc pot efectua check-in-ul online începând cu 72 de ore înainte de decolare și până la două ore înainte de plecare.

Anterior, această fereastră era de 24 de ore. Extinderea le oferă călătorilor mai mult timp pentru înregistrare și reduce riscul de a uita să finalizeze procedura înainte de termen.

Ryanair precizează pe pagina oficială de asistență că locurile gratuite sunt repartizate aleatoriu după efectuarea check-in-ului. Pasagerii care cumpără un loc pot face check-in-ul cu până la 60 de zile înainte de zbor.

Schimbarea care a atras atenția călătorilor privește momentul în care este comunicat numărul locului.

Potrivit relatărilor unor pasageri care au călătorit cu Ryanair în weekendul anterior datei de 10 noiembrie, locul repartizat aleatoriu a devenit vizibil cu aproximativ trei ore înainte de plecare, în loc să fie afișat imediat după check-in.

Publicația AOL, care a relatat despre această situație pe 9 noiembrie, precizează că nu este clar dacă noua modalitate de afișare se aplică tuturor curselor sau dacă este testată doar pe anumite rute, inclusiv pe unele zboruri între Dublin și Marea Britanie.

Ryanair a confirmat modificarea intervalului de check-in, dar nu a confirmat introducerea unei reguli generale prin care toate locurile gratuite să fie dezvăluite cu trei ore înainte de decolare.

Un reprezentant al companiei a declarat că pasagerii care nu rezervă un loc vor continua să primească gratuit un scaun prin repartizare aleatorie, în intervalul cuprins între 72 și două ore înainte de plecare.

În vechiul sistem, pasagerii puteau face check-in imediat ce se deschidea fereastra de 24 de ore și aflau atunci ce loc primiseră. Dacă repartizarea nu era convenabilă, aveau timp să cumpere un alt loc.

În cazul cuplurilor și grupurilor de prieteni, această posibilitate era utilă pentru cei care doreau să stea împreună, fără să plătească de la început pentru locuri alăturate.

Dacă numărul locului este comunicat cu numai trei ore înainte de plecare, timpul disponibil pentru o eventuală schimbare devine mult mai scurt. Pasagerii care doresc să stea împreună ar putea prefera, astfel, să rezerve locurile încă din momentul cumpărării biletelor.

Publicația specializată Goosed a interpretat această schimbare raportată de călători drept o măsură care ar putea încuraja achiziționarea locurilor cu plată. Aceasta rămâne însă o interpretare, nu un motiv confirmat oficial de compania aeriană.

Tot de la 10 noiembrie 2026, Ryanair aplică o altă modificare care îi privește pe pasagerii care călătoresc cu bagaje de cală.

Serviciile de check-in la aeroport și de predare a bagajelor se închid cu 60 de minute înainte de ora programată a plecării, față de 40 de minute în sistemul anterior.

Compania a anunțat această măsură încă din 22 aprilie 2026. Potrivit explicațiilor oferite de Ryanair, schimbarea urmărește să le ofere pasagerilor mai mult timp pentru controlul de securitate și verificarea documentelor de călătorie, în special în aeroporturile aglomerate.

Compania a precizat că aproximativ 20% dintre pasagerii săi călătoresc cu bagaje de cală, în timp ce restul de 80% folosesc doar bagajele de cabină și pot merge direct spre controlul de securitate după check-in-ul online.

Pentru a evita problemele în ziua plecării, călătorii trebuie să țină cont de câteva reguli:

Check-in gratuit: poate fi efectuat între 72 și două ore înainte de plecare.

Loc rezervat contra cost: check-in-ul poate fi făcut cu până la 60 de zile înainte.

Repartizarea aleatorie: locul este oferit gratuit, fără posibilitatea alegerii inițiale.

Bagaj de cală: predarea trebuie făcută înainte de închiderea ghișeelor, cu 60 de minute înainte de plecare.

Pasagerii care doresc să stea împreună ar trebui să ia în calcul rezervarea locurilor din timp, fără să presupună că repartizarea aleatorie îi va așeza unul lângă celălalt.

Concluzie: Ryanair a confirmat extinderea la 72 de ore a intervalului de check-in pentru locurile gratuite și modificarea termenului de predare a bagajelor. Afișarea locurilor cu trei ore înainte de zbor rămâne, deocamdată, o schimbare semnalată de pasageri, fără confirmarea aplicării sale generale.