Reguli noi pentru bagajele de cală. Ce trebuie să știe pasagerii înainte de zbor

Compania aeriană Ryanair modifică, începând cu 10 noiembrie 2026, termenul-limită pentru bagajele de cală. Pasagerii vor trebui să își lase bagajele la aeroport cu cel puțin 60 de minute înainte de plecarea avionului, față de 40 de minute în prezent. Noua regulă se va aplica pe toate aeroporturile unde operează compania, inclusiv pe cele din România, relatează Euronews.

Pasagerii Ryanair care călătoresc cu bagaje de cală vor trebui să ajungă mai devreme la ghișeele de predare a acestora, începând cu 10 noiembrie 2026.

Compania aeriană schimbă intervalul până la care bagajele pot fi predate înainte de decolare, termenul-limită urmând să fie extins de la 40 la 60 de minute înaintea orei programate a zborului.

Modificarea a fost anunțată inițial în luna aprilie, iar potrivit sursei citate, aceasta va fi aplicată pe toate aeroporturile de pe care Ryanair efectuează zboruri.

În prezent, călătorii care au achiziționat un bagaj de cală îl pot preda la aeroport până cu 40 de minute înainte de ora programată a decolării. Din 10 noiembrie, termenul va fi modificat, astfel încât predarea bagajelor va trebui făcută cu cel puțin o oră înainte de plecare.

Prin urmare, pasagerii care obișnuiau să ajungă la ghișee în ultimele 40 de minute înaintea zborului vor trebui să își adapteze programul la noua regulă.

Măsura nu se limitează la anumite destinații, ci va fi introdusă în toate aeroporturile în care compania aeriană își desfășoară activitatea.

Ryanair a anunțat această schimbare pentru a le permite călătorilor să aibă mai mult timp la dispoziție pentru efectuarea celorlalte formalități din aeroport.

Compania are în vedere în special perioadele aglomerate, când verificările de securitate și controlul pașapoartelor pot presupune timpi mai mari de așteptare. Potrivit datelor prezentate de operatorul aerian, aproximativ 20% dintre pasagerii Ryanair călătoresc cu bagaje pe care le predau la cală.

Directorul de marketing al companiei, Dara Brady, a explicat în luna aprilie motivele pentru care Ryanair a decis să modifice termenul-limită.

„Acest lucru le va oferi celor 20% dintre clienții noștri (care înregistrează un bagaj) mai mult timp pentru a trece de controlul de securitate și de la cozile de la controlul pașapoartelor și pentru a ajunge la poarta de îmbarcare la timp, în special în perioadele aglomerate de călătorie, când unele dintre aceste cozi din aeroport pot fi mai lungi”, a declarat directorul de marketing al Ryanair, Dara Brady, în luna aprilie a acestui an.