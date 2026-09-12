Comisia pentru hărţuire din cadrul Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a analizat mai multe plângeri de hărţuire sexuală sau morală la locul de muncă, formulate de angajate ale unei companii de stat. În paralel, Comisia de disciplină a demarat o anchetă separată pentru clarificarea situaţiei.

Reprezentanţii instituţiei au precizat că acordă o atenţie deosebită tuturor sesizărilor de acest tip şi că acţionează în conformitate cu normele legale.

„Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice tratează cu maximă responsabilitate orice sesizare privind posibile fapte de hărţuire pe criteriul de sex sau de hărţuire morală la locul de muncă şi acţionează, în toate situaţiile de acest tip, cu respectarea cadrului legal aplicabil, a confidenţialităţii procedurilor, a demnităţii persoanelor implicate, a dreptului la apărare şi a principiului prezumţiei de nevinovăţie. La nivelul instituţiei au fost formulate sesizări referitoare la posibile situaţii de hărţuire pe criteriul de sex, hărţuire morală la locul de muncă”, anunţă AMEPIP, într-un comunicat de presă.

Aprecierea şi analiza sesizărilor s-au realizat conform cadrului legal reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 970/2023, care stabileşte metodologia de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă.

Verificările efectuate de structura de specialitate s-au încheiat, iar concluziile au fost transmise conducerii AMEPIP pentru evaluare şi luarea măsurilor ce se impun.

„Cercetarea a fost finalizată prin Raportul Comisiei hărţuire si înaintat conducătorului AMEPIP. Raportul se află, la acest moment, în analiză, în vederea evaluării concluziilor şi recomandărilor formulate şi, după caz, a adoptării măsurilor corespunzătoare, cu respectarea competenţelor legale şi a procedurilor aplicabile”, a mai transmis instituţia.

Pe lângă activitatea Comisiei pentru hărţuire, la nivelul instituţiei se desfăşoară o cercetare disciplinară distinctă, realizată de o structură independentă.

„Precizăm că existenţa unei proceduri disciplinare în curs nu constituie, prin ea însăşi, o confirmare a unei abateri disciplinare şi nu echivalează cu stabilirea răspunderii vreunei persoane. Pentru protejarea persoanelor implicate, a datelor cu caracter personal şi a caracterului confidenţial al procedurilor interne, AMEPIP nu poate furniza, în această etapă, informaţii privind conţinutul raportului, identitatea persoanelor vizate, declaraţiile sau probele administrate, concluziile individualizate ori eventualele măsuri care ar putea fi dispuse”, se mai arată în comunicatul de presă.

AMEPIP susţine că respinge ferm orice formă de discriminare sau comportament abuziv şi îşi reaffirmă angajamentul pentru promovarea unui mediu de lucru bazat pe respect şi integritate. Date suplimentare despre acest caz vor fi făcute publice imediat ce normele legale vor permite divulgarea lor, după finalizarea tuturor etapelor procedurale.