Impozit de 12% pentru cetățenii străini dacă primesc moșteniri

Un nou impozit de 12% aplicat anumitor persoane nerezidente care primesc moșteniri sau donații în Republica Moldova a stârnit controverse și temeri în rândul cetățenilor moldoveni aflați peste hotare. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a susținut, în emisiunea „Pe față” de la Moldova 1, că diaspora nu este vizată de această măsură, iar prevederea se referă la cetățenii străini care nu au statut de rezident fiscal în Republica Moldova.

Potrivit ministrei, modificarea fiscală urmărește să corecteze o diferență de tratament existentă între cetățenii străini care locuiesc în Republica Moldova și cei care nu sunt rezidenți fiscali ai țării.

„Dacă ești cetățean străin și domiciliezi în R. Moldova, plătești impozit pe venit când primești o moștenire. În schimb, cetățenii străini nerezidenți, adică cei care stau mai puțin de 183 de zile, nu achitau nimic dacă primeau o moștenire aici. Am restabilit echitatea în raport cu străinii care domiciliază aici și, până la urmă, asigurăm o sursă de venit la buget”, a declarat ministra.

Prin reforma fiscală aprobată de Guvern, persoanele nerezidente vizate de noile prevederi vor achita un impozit pe venit de 12% atunci când primesc o moștenire sau o donație pe teritoriul Republicii Moldova.

Introducerea noii prevederi a generat interpretări potrivit cărora și cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în străinătate ar putea fi obligați să plătească impozit pentru moștenirile primite în țară.

Ministerul Finanțelor respinge această interpretare. Victoria Belous a precizat că statutul de cetățean moldovean nu se schimbă în funcție de țara în care acesta locuiește.

„Guvernul nu își propune să impoziteze moștenirea pentru cetățenii Republicii Moldova care se află în diasporă. Aceste interpretări sunt abuzive”, a declarat Victoria Belous.

Astfel, regula privind cele 183 de zile se referă la statutul fiscal al cetățenilor străini și nu înseamnă că un moldovean care locuiește mai mult de jumătate de an peste hotare va fi automat obligat să achite 12% pentru o moștenire primită în Republica Moldova.

Ministra Finanțelor a mai dezvăluit că instituțiile bancare au informat autoritățile despre existența unor situații în care cetățeni străini primeau moșteniri din Republica Moldova.

„Valoric nu cunoaștem, dar cele mai multe cazuri sunt în sectorul bancar. Noi am fost sesizați nemijlocit de instituțiile bancare că cetățenii străini primesc moșteniri din Republica Moldova”, a explicat Victoria Belous.

Autoritățile nu dispun, deocamdată, de o cifră exactă privind numărul acestor cazuri și nici de valoarea totală a moștenirilor sau donațiilor care intră sub incidența noilor prevederi.

Ministerul Finanțelor susține că modificarea urmărește eliminarea unei portițe fiscale și instituirea unui tratament mai echitabil între categoriile de contribuabili străini.