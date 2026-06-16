O tentativă de asasinat care l-ar fi vizat pe președintele SUA Donald Trump ar fi fost dejucată de FBI, potrivit publicației Nexta și altor relatări din presa internațională.

Operațiunea ar fi fost planificată să aibă loc în timpul unui eveniment organizat în aceeași perioadă cu ziua de naștere a fostului președinte american.

Potrivit informațiilor publicate de Nexta, un grup format din 23 de persoane ar fi plănuit un atac în zona în care se desfășura un turneu UFC.

Anchetatorii ar fi investigat un scenariu în care ar fi fost folosite drone încărcate cu explozibili, cu scopul de a provoca panică în rândul mulțimii.

Planul ar fi inclus și direcționarea participanților către o zonă în care s-ar fi aflat lunetiști, potrivit acelorași surse.

Ulterior, membrii grupării ar fi intenționat să pătrundă în zona Casei Albe.

Conform informațiilor citate, persoanele implicate ar fi comunicat prin intermediul aplicației Signal. Până în prezent, cinci persoane ar fi fost reținute în legătură cu acest dosar, potrivit acelorași surse.

Unul dintre suspecții reținuți ar fi declarat că ținta ar fi fost reprezentată de „miliardari și capitaliști”, precum și de persoane asociate cu „lobby-ul evreiesc AIPAC – American Israel Public Affairs Committee”, potrivit relatărilor din anchetă.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de autoritățile americane la acest moment.

FBI nu a oferit, până în prezent, detalii publice complete despre presupusul complot, iar informațiile prezentate provin din surse media care citează date din anchetă.