Actualitate

Trump, optimist cu privire la acordul SUA-Iran. „A fost de acord să nu dețină niciodată o armă nucleară”

Comentează știrea
Trump, optimist cu privire la acordul SUA-Iran. „A fost de acord să nu dețină niciodată o armă nucleară”Donald Trump / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a anunțat că regimul din Iran a fost de acord să nu dețină niciodată o armă nucleară, potrivit unei postări pe Truth Social.

„Iranul a fost de acord să nu dețină niciodată o armă nucleară!”, a scris Donald Trump.

Trump îi acuză pe Democrați că răspândesc știri false

„De asemenea, povestea conform căreia SUA plătesc Iranului 300 de milioane de dolari este o știre falsă, răspândită de dumocrați!!! [joc de cuvinte între „dumb” (prost) și „democrats” (membrii ai Partidului Democrat) - n.red.] Președintele DJT”, a mai scris președintele.

Trump a anunțat, de asemena, luni, în timp ce se afla la reuniunea G7, că Strâmtoarea Ormuz va fi „complet deschisă” vineri, ziua ceremoniei de semnare a acordului-cadru încheiat între Statele Unite și Iran pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, potrivit altei postări pe Truth Social.

CIA nu a reușit să anticipeze prima mare manifestație anti-Iliescu de după 1989! Posibile explicații
CIA nu a reușit să anticipeze prima mare manifestație anti-Iliescu de după 1989! Posibile explicații
Daunele din locuințe scot sume mari din buzunarele asiguratorilor. Ce se despăgubește cel mai des
Daunele din locuințe scot sume mari din buzunarele asiguratorilor. Ce se despăgubește cel mai des

„Navele, unele dintre ele încărcate cu petrol, încep să părăsească strâmtoarea”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa de socializare Truth. „Nave ale lumii, porniți motoarele. Lăsați petrolul să curgă!”, a adăugat el.

Câte nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, de fapt

Forțele americane au numărat aproape 1.000 de tranzite de nave comerciale în și din Strâmtoarea Ormuz în ultimele două luni, potrivit unui oficial familiarizat cu operațiunile Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), o cifră mai mare decât estimările sectorului privat care se bazează în principal pe transpondere ale navelor.

Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video

Analiștii militari au măsurat numărul de treceri ale navelor de la intrarea în vigoare a unui armistițiu între SUA și Iran pe 8 aprilie, utilizând supravegherea continuă aeriană, maritimă și spațială desfășurată ca parte a războiului împotriva Iranului, a declarat oficialul, cerând să nu fie identificat pentru a discuta date care nu au fost făcute publice.

Pe ce se bazează evaluarea lui Trump

Cea mai mare parte a navelor sunt nave mari de marfă și containere, iar cifra nu include ambarcațiunile mai mici, cum ar fi dhow-urile tradiționale, au adăugat ei.

Cifra este încă mult sub cele peste 100 de nave care trec zilnic prin canalul vital pentru petrol și gaze din Golful Persic înainte ca președintele Donald Trump să lanseze un război împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, care a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz și a dus la creșterea prețurilor globale la energie.

Însă noul bilanț al SUA sugerează că traficul comercial din strâmtoare a fost cel puțin puțin mai aglomerat decât se credea anterior. Un bilanț al datelor de urmărire a navelor folosind transpondere realizat de Bloomberg numără puțin peste 650 de tranzite de la 8 aprilie - 402 la ieșire și aproximativ 260 la intrare.

Cifrele SUA reflectă probabil - cel puțin parțial - numărul tot mai mare de așa-numite treceri ascunse pe care navele le efectuează cu transponderele oprite pentru a evita detectarea de către Iran

Stiri calde

09:39 - CIA nu a reușit să anticipeze prima mare manifestație anti-Iliescu de după 1989! Posibile explicații

09:32 - Keir Starmer anunță un ajutor strategic pentru Ucraina. Decizie importantă anunțată înaintea summitului G7

09:26 - Reacții în lanț după acordul SUA–Iran. Teroriștii Hamas au cerut oprirea războiului din Gaza

09:20 - Trump, optimist cu privire la acordul SUA-Iran. „A fost de acord să nu dețină niciodată o armă nucleară”

09:13 - Războiul civil din Caucaz. De ce s-au opus avarii din Daghestan teocrației militare a murizilor

09:02 - Plăcintă cu mere. Rețeta de post a gospodinelor din Țara Făgărașului

HAI România!

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Proiecte speciale