Președintele american Donald Trump a anunțat că regimul din Iran a fost de acord să nu dețină niciodată o armă nucleară, potrivit unei postări pe Truth Social.

„Iranul a fost de acord să nu dețină niciodată o armă nucleară!”, a scris Donald Trump.

„De asemenea, povestea conform căreia SUA plătesc Iranului 300 de milioane de dolari este o știre falsă, răspândită de dumocrați!!! [joc de cuvinte între „dumb” (prost) și „democrats” (membrii ai Partidului Democrat) - n.red.] Președintele DJT”, a mai scris președintele.

Trump a anunțat, de asemena, luni, în timp ce se afla la reuniunea G7, că Strâmtoarea Ormuz va fi „complet deschisă” vineri, ziua ceremoniei de semnare a acordului-cadru încheiat între Statele Unite și Iran pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, potrivit altei postări pe Truth Social.

„Navele, unele dintre ele încărcate cu petrol, încep să părăsească strâmtoarea”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa de socializare Truth. „Nave ale lumii, porniți motoarele. Lăsați petrolul să curgă!”, a adăugat el.

Forțele americane au numărat aproape 1.000 de tranzite de nave comerciale în și din Strâmtoarea Ormuz în ultimele două luni, potrivit unui oficial familiarizat cu operațiunile Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), o cifră mai mare decât estimările sectorului privat care se bazează în principal pe transpondere ale navelor.

Analiștii militari au măsurat numărul de treceri ale navelor de la intrarea în vigoare a unui armistițiu între SUA și Iran pe 8 aprilie, utilizând supravegherea continuă aeriană, maritimă și spațială desfășurată ca parte a războiului împotriva Iranului, a declarat oficialul, cerând să nu fie identificat pentru a discuta date care nu au fost făcute publice.

Cea mai mare parte a navelor sunt nave mari de marfă și containere, iar cifra nu include ambarcațiunile mai mici, cum ar fi dhow-urile tradiționale, au adăugat ei.

Cifra este încă mult sub cele peste 100 de nave care trec zilnic prin canalul vital pentru petrol și gaze din Golful Persic înainte ca președintele Donald Trump să lanseze un război împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie, care a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz și a dus la creșterea prețurilor globale la energie.

Însă noul bilanț al SUA sugerează că traficul comercial din strâmtoare a fost cel puțin puțin mai aglomerat decât se credea anterior. Un bilanț al datelor de urmărire a navelor folosind transpondere realizat de Bloomberg numără puțin peste 650 de tranzite de la 8 aprilie - 402 la ieșire și aproximativ 260 la intrare.

Cifrele SUA reflectă probabil - cel puțin parțial - numărul tot mai mare de așa-numite treceri ascunse pe care navele le efectuează cu transponderele oprite pentru a evita detectarea de către Iran