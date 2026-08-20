Cupa României: Steaua, eliminată după prelungiri. Ultimele echipe calificate și când are loc tragerea la sorți
- Bianca Ion
- 20 august 2026, 21:25
Cupa României și-a stabilit joi, 20 august, ultimele două echipe calificate în faza grupelor, după meciurile din play-off. Csikszereda a trecut de Steaua București cu 2-1 după prelungiri, iar FC Botoșani a învins CSC 1599 Șelimbăr cu 3-1. Tragerea la sorți pentru grupe este programată vineri, la București.
Csikszereda și FC Botoșani au completat lista formațiilor care vor juca în Cupa României, după ultimele două partide din play-off disputate joi.
Steaua București a fost eliminată după un meci decis în prelungiri. Csikszereda s-a impus cu 2-1, în timp ce FC Botoșani a câștigat partida cu Șelimbăr, scor 3-1.
Rezultatele complete din play-off-ul Cupei României
Marți, 18 august
CSM Reșița – ACS Petrolul 52 Ploiești 2-3, după prelungiri (2-2)
- Au marcat: Visic (48), Chira (88) / L. Vega (31), Dav. Paraschiv (44), Tolea (110)
SCM Rm. Vâlcea – Chindia Târgoviște 5-6, după penalty-uri (1-1, 1-1)
- Au marcat: D. Grigore (50) / R. Mihai (18)
Miercuri, 19 august
FC Bihor Oradea – Farul Constanța 1-0
- A marcat: Modan (13)
CS Gloria Bistrița – Metalul Buzău 4-1, după penalty-uri (0-0, 0-0)
Minaur Baia Mare – Corvinul Hunedoara 2-3
- Au marcat: Șteau (7), Ciubăncan (78) / M. Bratu (25, 40, 67)
SC Popești Leordeni – FC Bacău 0-3
- Au marcat: Mitrică (11), Oasenegre (65, 75)
Minerul Lupeni – Unirea Slobozia 1-0
- A marcat: Tiganj (90+3)
ACS USV Iași – Sporting Liești 1-2, după prelungiri (1-1)
- Au marcat: A. Marin (18) / P. Voinea (65), Crihană (105+3)
ACS C.I.L. Blaj – Progresul Spartac 1-3, după prelungiri (1-1)
- Au marcat: Jica (43) / C. Stanciu (32), Beșca (105), P. Marinescu (120+3)
CS Afumați – FC Voluntari 0-1
- A marcat: Babic (51)
CSM Slatina – Sepsi Sf. Gheorghe 0-2, după prelungiri (0-0)
- Au marcat: N. Păun (93), Mawa (116)
Politehnica Timișoara – AFC ASA Tg. Mureș 2-1
- Au marcat: C. Ene (45), Marincu (49) / Samake (45+1)
CSM Corona Brașov – CS Tunari 3-2
- Au marcat: B. Rusu (16, 71), An. Gavrilă (53) / Andreaș (30), Ad. Bălan (76)
Concordia Chiajna – Oțelul Galați 5-1
- Au marcat: D. Sula (33), Gualda (44), Chamorro (63), G. Ganea (80), R. Ion (83) / Bordun (90)
Csikszereda și FC Botoșani au închis lista calificatelor
Joi, 20 august
Steaua București – AFK Csikszereda 1-2, după prelungiri (1-1)
- Au marcat: Chipirliu (52) / Trif (40), Szalay (111)
CSC 1599 Șelimbăr – FC Botoșani 1-3
- Au marcat: R. Boboc (60) / Gama (18), Mitrov (38), Markovic (41)
În urma acestor rezultate, Csikszereda și FC Botoșani au obținut ultimele două locuri disponibile pentru faza grupelor.
Când are loc tragerea la sorți pentru grupele Cupei României
Tragerea la sorți a grupelor de la Cupa României este programată vineri, de la ora 15:00, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, în sala Constanța. La eveniment vor participa și reprezentanții cluburilor.
Procedura va fi realizată cu participarea a trei foști internaționali: Adrian Mutu, Florin Niță și Raul Rusescu.
În faza grupelor vor intra primele opt formații din clasamentul ediției precedente a Superligii, alături de cele 16 echipe care și-au câștigat calificarea în urma play-off-ului.
Calendarul Cupei României, ediția 2026/2027
Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
Sferturi de finală: 3 martie 2027
Semifinale: 21 aprilie 2027
Finala: 12 mai 2027