Cupa României și-a stabilit joi, 20 august, ultimele două echipe calificate în faza grupelor, după meciurile din play-off. Csikszereda a trecut de Steaua București cu 2-1 după prelungiri, iar FC Botoșani a învins CSC 1599 Șelimbăr cu 3-1. Tragerea la sorți pentru grupe este programată vineri, la București.

Csikszereda și FC Botoșani au completat lista formațiilor care vor juca în Cupa României, după ultimele două partide din play-off disputate joi.

Steaua București a fost eliminată după un meci decis în prelungiri. Csikszereda s-a impus cu 2-1, în timp ce FC Botoșani a câștigat partida cu Șelimbăr, scor 3-1.

Marți, 18 august

CSM Reșița – ACS Petrolul 52 Ploiești 2-3, după prelungiri (2-2)

Au marcat: Visic (48), Chira (88) / L. Vega (31), Dav. Paraschiv (44), Tolea (110)

SCM Rm. Vâlcea – Chindia Târgoviște 5-6, după penalty-uri (1-1, 1-1)

Au marcat: D. Grigore (50) / R. Mihai (18)

Miercuri, 19 august

FC Bihor Oradea – Farul Constanța 1-0

A marcat: Modan (13)

CS Gloria Bistrița – Metalul Buzău 4-1, după penalty-uri (0-0, 0-0)

Minaur Baia Mare – Corvinul Hunedoara 2-3

Au marcat: Șteau (7), Ciubăncan (78) / M. Bratu (25, 40, 67)

SC Popești Leordeni – FC Bacău 0-3

Au marcat: Mitrică (11), Oasenegre (65, 75)

Minerul Lupeni – Unirea Slobozia 1-0

A marcat: Tiganj (90+3)

ACS USV Iași – Sporting Liești 1-2, după prelungiri (1-1)

Au marcat: A. Marin (18) / P. Voinea (65), Crihană (105+3)

ACS C.I.L. Blaj – Progresul Spartac 1-3, după prelungiri (1-1)

Au marcat: Jica (43) / C. Stanciu (32), Beșca (105), P. Marinescu (120+3)

CS Afumați – FC Voluntari 0-1

A marcat: Babic (51)

CSM Slatina – Sepsi Sf. Gheorghe 0-2, după prelungiri (0-0)

Au marcat: N. Păun (93), Mawa (116)

Politehnica Timișoara – AFC ASA Tg. Mureș 2-1

Au marcat: C. Ene (45), Marincu (49) / Samake (45+1)

CSM Corona Brașov – CS Tunari 3-2

Au marcat: B. Rusu (16, 71), An. Gavrilă (53) / Andreaș (30), Ad. Bălan (76)

Concordia Chiajna – Oțelul Galați 5-1

Au marcat: D. Sula (33), Gualda (44), Chamorro (63), G. Ganea (80), R. Ion (83) / Bordun (90)

Joi, 20 august

Steaua București – AFK Csikszereda 1-2, după prelungiri (1-1)

Au marcat: Chipirliu (52) / Trif (40), Szalay (111)

CSC 1599 Șelimbăr – FC Botoșani 1-3

Au marcat: R. Boboc (60) / Gama (18), Mitrov (38), Markovic (41)

În urma acestor rezultate, Csikszereda și FC Botoșani au obținut ultimele două locuri disponibile pentru faza grupelor.

Tragerea la sorți a grupelor de la Cupa României este programată vineri, de la ora 15:00, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, în sala Constanța. La eveniment vor participa și reprezentanții cluburilor.

Procedura va fi realizată cu participarea a trei foști internaționali: Adrian Mutu, Florin Niță și Raul Rusescu.

În faza grupelor vor intra primele opt formații din clasamentul ediției precedente a Superligii, alături de cele 16 echipe care și-au câștigat calificarea în urma play-off-ului.

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027