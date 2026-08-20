Sport

Cupa României: Steaua, eliminată după prelungiri. Ultimele echipe calificate și când are loc tragerea la sorți

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Cupa României: Steaua, eliminată după prelungiri. Ultimele echipe calificate și când are loc tragerea la sorțiCupa României. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Cupa României și-a stabilit joi, 20 august, ultimele două echipe calificate în faza grupelor, după meciurile din play-off. Csikszereda a trecut de Steaua București cu 2-1 după prelungiri, iar FC Botoșani a învins CSC 1599 Șelimbăr cu 3-1. Tragerea la sorți pentru grupe este programată vineri, la București.

Csikszereda și FC Botoșani au completat lista formațiilor care vor juca în Cupa României, după ultimele două partide din play-off disputate joi.

Steaua București a fost eliminată după un meci decis în prelungiri. Csikszereda s-a impus cu 2-1, în timp ce FC Botoșani a câștigat partida cu Șelimbăr, scor 3-1.

Rezultatele complete din play-off-ul Cupei României

Marți, 18 august

CSM Reșița – ACS Petrolul 52 Ploiești 2-3, după prelungiri (2-2)

  • Au marcat: Visic (48), Chira (88) / L. Vega (31), Dav. Paraschiv (44), Tolea (110)

SCM Rm. Vâlcea – Chindia Târgoviște 5-6, după penalty-uri (1-1, 1-1)

  • Au marcat: D. Grigore (50) / R. Mihai (18)

Miercuri, 19 august

FC Bihor Oradea – Farul Constanța 1-0

  • A marcat: Modan (13)

CS Gloria Bistrița – Metalul Buzău 4-1, după penalty-uri (0-0, 0-0)

Minaur Baia Mare – Corvinul Hunedoara 2-3

  • Au marcat: Șteau (7), Ciubăncan (78) / M. Bratu (25, 40, 67)

SC Popești Leordeni – FC Bacău 0-3

  • Au marcat: Mitrică (11), Oasenegre (65, 75)

Minerul Lupeni – Unirea Slobozia 1-0

  • A marcat: Tiganj (90+3)

ACS USV Iași – Sporting Liești 1-2, după prelungiri (1-1)

  • Au marcat: A. Marin (18) / P. Voinea (65), Crihană (105+3)

ACS C.I.L. Blaj – Progresul Spartac 1-3, după prelungiri (1-1)

  • Au marcat: Jica (43) / C. Stanciu (32), Beșca (105), P. Marinescu (120+3)

CS Afumați – FC Voluntari 0-1

  • A marcat: Babic (51)

CSM Slatina – Sepsi Sf. Gheorghe 0-2, după prelungiri (0-0)

  • Au marcat: N. Păun (93), Mawa (116)

Politehnica Timișoara – AFC ASA Tg. Mureș 2-1

  • Au marcat: C. Ene (45), Marincu (49) / Samake (45+1)

CSM Corona Brașov – CS Tunari 3-2

  • Au marcat: B. Rusu (16, 71), An. Gavrilă (53) / Andreaș (30), Ad. Bălan (76)

Concordia Chiajna – Oțelul Galați 5-1

  • Au marcat: D. Sula (33), Gualda (44), Chamorro (63), G. Ganea (80), R. Ion (83) / Bordun (90)
Rezultatele complete din play-off-ul Cupei României

Rezultatele complete din play-off-ul Cupei României. Sursă foto: Facebook

Csikszereda și FC Botoșani au închis lista calificatelor

Joi, 20 august

Steaua București – AFK Csikszereda 1-2, după prelungiri (1-1)

  • Au marcat: Chipirliu (52) / Trif (40), Szalay (111)

CSC 1599 Șelimbăr – FC Botoșani 1-3

  • Au marcat: R. Boboc (60) / Gama (18), Mitrov (38), Markovic (41)

În urma acestor rezultate, Csikszereda și FC Botoșani au obținut ultimele două locuri disponibile pentru faza grupelor.

Când are loc tragerea la sorți pentru grupele Cupei României

Tragerea la sorți a grupelor de la Cupa României este programată vineri, de la ora 15:00, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, în sala Constanța. La eveniment vor participa și reprezentanții cluburilor.

Procedura va fi realizată cu participarea a trei foști internaționali: Adrian Mutu, Florin Niță și Raul Rusescu.

În faza grupelor vor intra primele opt formații din clasamentul ediției precedente a Superligii, alături de cele 16 echipe care și-au câștigat calificarea în urma play-off-ului.

Calendarul Cupei României, ediția 2026/2027

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027

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