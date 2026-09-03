Update. 22.45: Rapid Bucureşti a învins-o pe Politehnica Timişoara cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, într-un meci desfăşurat la Sibiu, în prima etapă a Grupei A din Cupa României.

Rapid a făcut diferenţa prin două goluri marcate în ultimele cinci minute, de Mohammed Kamara (85) şi Vladan Bubanja (88), după ce a dominat categoric repriza secundă.

Confruntarea dintre Poli Timișoara și Rapid reprezintă meciul zilei în grupa A din Cupa României. Partida este programată astăzi, de la ora 20:30, și se va desfășura pe Stadionul Municipal din Sibiu. Iubitorii fotbalului pot urmări întâlnirea în direct pe posturile TV Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două formații, recunoscute pentru relația de înfrățire dintre galerii, se reîntâlnesc în cadrul Cupei României după o pauză de cinci ani. În ultimul meci oficial direct, disputat în faza optimilor pe arena Dan Păltinișanu, alb-violeții au obținut victoria cu scorul de 2-0. Golurile acelei întâlniri au fost marcate de Erik Gerbi și Octavian Ursu. La momentul respectiv, echipa din Timișoara era condusă de pe bancă de Nicolae Croitoru și evolua în Liga 2, în timp ce giuleștenii erau antrenați de Mihai Iosif și bifau primul sezon după promovarea în eșalonul primar.

Așezările tactice preconizate pentru duelul de la Sibiu arată astfel:

Poli Timișoara (5-3-2): Coșa - Vasluian, Huszti, P. Paul, C. Toma, Ștefanovici - Drăghici, Artean (cpt.), Ov. Popescu - A. Chițu, Doană; Rezerve: S. Micu - C. Ene, Burlacu-Luca, D. Popa, Nyarko, Vlaicu, R. Benzar, I. Rotariu, Spătaru; Antrenor: Dan Alexa;

Rapid (4-3-3): Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, R. Pop - Grameni, Vulturar, Doumbia - Moruțan, Jambor, Tape; Rezerve: Aioani - Manea, Kodor, Ciobotariu, Sălceanu, Bubanja, Latif, M. Kamara, Celik, Stojilkovic, Dobre; Antrenor: Daniel Pancu;

Meciul de pe Stadionul Municipal din Sibiu va fi condus de la centru de Sorin Vădana din Cluj. Acesta va fi asistat la cele două linii de George Suciu (Cluj) și Daniel Lar (Maramureș). Confruntarea nu va beneficia de tehnologia VAR.

Meciul are o încărcătură emoțională deosebită pentru ambele tabere, dar și o miză sportivă importantă. Tehnicianul bănățenilor a subliniat atmosfera de sărbătoare din tribune, dar și nivelul adversarului.

„Pentru noi este o sărbătoare, pentru că e o frăție între galerii și toată lumea așteaptă meciul acesta. Întâlnim o echipă foarte bună a primei ligi, o echipă în formă. Sper ca jocul să se ridice la nivelul spectacolului care va fi. Am așteptări de la jucătorii mei să arătăm bine, să avem curaj și să ne ridicăm la nivelul adversarului”, a spus Dan Alexa, antrenor Poli Timișoara.

De cealaltă parte, antrenorul Rapidului tratează competiția cu maximă seriozitate și recunoaște calitatea tactică a bănățenilor. „Cupa este un obiectiv important pentru toate echipele importante în ultimii ani. Important este să trecem de această grupă, care nu este ușoară în niciun caz. Știu că cei de la Poli schimbă sistemul în timpul jocului, au jucători periculoși în atac, sunt foarte bine organizați, au marcat cinci goluri în deplasare. E aproape o echipă de primă ligă, iar replica va fi una pe măsură”, a afirmat Daniel Pancu.