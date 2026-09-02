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Dinamo și UTA, victorii fără bătăi de cap în Cupa României

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Dinamo și UTA, victorii fără bătăi de cap în Cupa Românieisursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Prima etapă din faza grupelor Cupei României la fotbal a adus succese pe linie pentru formațiile vizitatoare în meciurile desfășurate miercuri. UTA Arad, Corvinul Hunedoara, FK Csikszereda și Dinamo București au reușit să se impună pe terenurile adversarilor, confirmându-și statutul de favorite.

Dinamo și UTA, victorii fără bătăi de cap în Cupa României

Formația arădeană s-a impus pe terenul echipei de eșalon al treilea Minerul Lupeni cu scorul de 3-0. Scorul a fost deschis de Hakim Abdallah în minutul 23, iar avantajul a fost dublat de Andrei Dorobanţu în minutul 34. Tabela a fost închisă de Marinos Tzionis în minutul 76.

Arădenii au disputat ultimele 30 de minute ale meciului în inferioritate numerică. Portarul Marcio Rosa a fost trimis mai devreme la cabine după ce a primit cartonașul roșu în minutul 63.

sursa: Facebook

Corvinul Hunedoara produce surpriza la Botoșani

Corvinul Hunedoara a obținut o victorie importantă în deplasarea de la FC Botoșani, câștigând întâlnirea cu scorul de 1-0. Singura reușită a meciului i-a aparținut atacantului ghanez Emmanuel Yeboah, care a punctat în minutul 16.

FK Csikszereda câștigă la Bistrița

Echipa din Miercurea Ciuc s-a impus fără mari probleme în confruntarea cu Gloria Bistrița, scor final 2-0. Albert Stahl a deblocat tabela în minutul 42, înainte de pauză, iar Marton Eppel a definitivat victoria oaspeților prin golul marcat în minutul 89.

Dinamo București face spectacol la Galați

Liderul din Superligă, Dinamo București, nu a întâmpinat dificultăți în partida disputată la Galați împotriva divizionarei a treia Sporting Liești. Roș-albii s-au impus cu scorul de 4-1, tranșând partida încă din primele 20 de minute.

Alexandru Musi a reușit o dublă rapidă în minutele 4 și 19, în timp ce Cătălin Cîrjan a înscris în minutul 16. În repriza secundă, Oliver Hintsa a dus scorul la 4-0 în minutul 83. Golul de onoare al gazdelor a fost înscris din penalty de Petrișor Voinea, în minutul 86.

Tabloul complet al meciurilor de miercuri

Meciurile disputate miercuri în faza grupelor au oferit rezultate clare în toate grupele angrenate.

Grupa A

ACS Minerul Lupeni - AFC UTA Arad 0-3 (0-2), Stadion Minerul - Lupeni Au marcat: Hakim Abdallah (23), Andrei Dorobanţu (34), Marinos Tzionis (76). Cartonaş roşu: Marcio Rosa (UTA, 63). Arbitru: Claudiu Andrei Filip (Craiova)

AFC Botoşani - ACS FC Corvinul Hunedoara 0-1 (0-1), Stadion Municipal - Botoşani A marcat: Emmanuel Yeboah (16). Arbitru: Horia-Gabriel Mladinovici (Bucureşti)

Grupa C

CS Gloria Bistriţa - AFK Csikszereda 0-2 (0-1), Complexul Sportiv ''Jean Pădureanu'' - Bistriţa Au marcat: Albert Stahl (42), Marton Eppel (89). Arbitru: Claudiu Cristian Gaitin (Timişoara)

Grupa D

Sporting Lieşti - Dinamo Bucureşti 1-4 (0-3), Stadion Oţelul - Galaţi Au marcat: Petrişor Voinea (86 - penalty), respectiv Alexandru Musi (4, 19), Cătălin Cîrjan (16), Oliver Hintsa (83). Arbitru: Mihai-Laurenţiu Ene (Giurgiu)

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