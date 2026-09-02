Dinamo și UTA, victorii fără bătăi de cap în Cupa României

Prima etapă din faza grupelor Cupei României la fotbal a adus succese pe linie pentru formațiile vizitatoare în meciurile desfășurate miercuri. UTA Arad, Corvinul Hunedoara, FK Csikszereda și Dinamo București au reușit să se impună pe terenurile adversarilor, confirmându-și statutul de favorite.

Formația arădeană s-a impus pe terenul echipei de eșalon al treilea Minerul Lupeni cu scorul de 3-0. Scorul a fost deschis de Hakim Abdallah în minutul 23, iar avantajul a fost dublat de Andrei Dorobanţu în minutul 34. Tabela a fost închisă de Marinos Tzionis în minutul 76.

Arădenii au disputat ultimele 30 de minute ale meciului în inferioritate numerică. Portarul Marcio Rosa a fost trimis mai devreme la cabine după ce a primit cartonașul roșu în minutul 63.

Corvinul Hunedoara a obținut o victorie importantă în deplasarea de la FC Botoșani, câștigând întâlnirea cu scorul de 1-0. Singura reușită a meciului i-a aparținut atacantului ghanez Emmanuel Yeboah, care a punctat în minutul 16.

Echipa din Miercurea Ciuc s-a impus fără mari probleme în confruntarea cu Gloria Bistrița, scor final 2-0. Albert Stahl a deblocat tabela în minutul 42, înainte de pauză, iar Marton Eppel a definitivat victoria oaspeților prin golul marcat în minutul 89.

Dinamo București face spectacol la Galați

Liderul din Superligă, Dinamo București, nu a întâmpinat dificultăți în partida disputată la Galați împotriva divizionarei a treia Sporting Liești. Roș-albii s-au impus cu scorul de 4-1, tranșând partida încă din primele 20 de minute.

Alexandru Musi a reușit o dublă rapidă în minutele 4 și 19, în timp ce Cătălin Cîrjan a înscris în minutul 16. În repriza secundă, Oliver Hintsa a dus scorul la 4-0 în minutul 83. Golul de onoare al gazdelor a fost înscris din penalty de Petrișor Voinea, în minutul 86.

Meciurile disputate miercuri în faza grupelor au oferit rezultate clare în toate grupele angrenate.

Grupa A

ACS Minerul Lupeni - AFC UTA Arad 0-3 (0-2), Stadion Minerul - Lupeni Au marcat: Hakim Abdallah (23), Andrei Dorobanţu (34), Marinos Tzionis (76). Cartonaş roşu: Marcio Rosa (UTA, 63). Arbitru: Claudiu Andrei Filip (Craiova)

AFC Botoşani - ACS FC Corvinul Hunedoara 0-1 (0-1), Stadion Municipal - Botoşani A marcat: Emmanuel Yeboah (16). Arbitru: Horia-Gabriel Mladinovici (Bucureşti)

Grupa C

CS Gloria Bistriţa - AFK Csikszereda 0-2 (0-1), Complexul Sportiv ''Jean Pădureanu'' - Bistriţa Au marcat: Albert Stahl (42), Marton Eppel (89). Arbitru: Claudiu Cristian Gaitin (Timişoara)

Grupa D

Sporting Lieşti - Dinamo Bucureşti 1-4 (0-3), Stadion Oţelul - Galaţi Au marcat: Petrişor Voinea (86 - penalty), respectiv Alexandru Musi (4, 19), Cătălin Cîrjan (16), Oliver Hintsa (83). Arbitru: Mihai-Laurenţiu Ene (Giurgiu)