Trupa care s-a destrămat, deși avea succes. Melodiile lor sunt la modă și astăzi

În urmă cu două decenii,Andreea Bănică și Cristina Rus formau Blondy, un duo pop care a cucerit rapid inimile publicului român. Cele două artiste au devenit simboluri ale muzicii pop autohtone, concertele lor adunând mii de spectatori și albumele urcând rapid în topurile naționale, potrivit Wikipedia.

Energia, vocea și chimia dintre ele au transformat Blondy într-un fenomen muzical, iar fanii erau dispuși să parcurgă sute de kilometri pentru a le vedea live.

Însă succesul trupei nu a durat la nesfârșit. În 2005, Cristina Rus a luat decizia de a se desprinde de Blondy și de a urma propriul drum. Această alegere a venit după ani de turnee, înregistrări și apariții televizate, perioadă în care artista a acumulat experiență și popularitate, dar și presiunea unei vieți dedicate în totalitate scenei.

Plecarea Cristinei a marcat începutul destrămării trupei și a lăsat o amprentă emoțională asupra lui Andreea Bănică. „Când a decis să plece de lângă mine mi-a frânt inima!”, a declarat Andreea Bănică, explicând că motivele Cristinei au fost legate de dorința de a explora o carieră în televiziune și de a se afirma independent.

După despărțirea de trupa Blondy, Cristina Rus a ales să se retragă treptat din viața publică. Astăzi, la 42 de ani, ea este mamă a trei copii și se concentrează pe familie. După căsătoria din 2009, artista și-a dedicat timpul educației și creșterii copiilor, dar și implicării în proiecte de business, lăsând în urmă lumea muzicală și reflectoarele.

Această alegere a fost una deliberată. În ciuda retragerii din atenția publică, Cristina Rus a rămas o prezență elegantă și apreciată în cercurile restrânse în care apare ocazional.

Blondy a lăsat în urmă un impact de durată în muzica românească. Formația a lansat trei albume: Atât de Aproape (2001), O parte Din Tine (2002) și Dulce și Amar (2004), și a fost nominalizată la MTV Europe Music Award for Best Romanian Act în 2006.

Printre cele mai cunoscute hituri se numără „Nu Meriți Dragostea Mea”, „Iubește-mă”, „Cu Tine Vreau Să Trăiesc” sau „Dulce și Amar”. Muzica trupei a definit o perioadă întreagă din cultura pop românească și a rămas vie în amintirea fanilor care urmăresc cu nostalgie vremurile de glorie ale duo-ului.

Andreea Bănică a continuat cariera solo cu succes, acumulând colaborări și lansări muzicale care au menținut-o în topuri ani la rând, în timp ce Cristina Rus și-a creat o viață stabilă și fericită, echilibrând responsabilitățile de părinte cu afacerile personale.