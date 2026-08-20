Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Ararat-Armenia, disputat joi seara pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în prima manșă a play-off-ului Europa League. Campioana României a fost condusă, a revenit prin Nicușor Bancu și a avut mai multe ocazii în repriza secundă, însă nu a reușit să obțină victoria.

Ararat-Armenia a deschis scorul în minutul 20, la primul atac mai consistent. Fundașul grec Alexandros Malis a înscris cu o lovitură de cap de la aproximativ șase metri, după o intervenție ratată a portarului Laurențiu Popescu, la centrarea lui Hugo Oliveira.

Craiova a restabilit egalitatea în minutul 33. Nicușor Bancu a finalizat cu un șut din unghi, după o combinație cu Alexandru Cicâldău.

Universitatea a început partida cu o mare șansă de gol. În minutul 7, Al Hamlawi a ratat din apropiere, de la aproximativ trei metri, după centrarea lui Mora. Un minut mai târziu, Mekvabișvili a șutat peste poartă de la aproximativ 20 de metri.

Oaspeții au răspuns în minutul 9, când Banjaqui a fost blocat de Adrian Rus în careu. Matei a avut și el o oportunitate în minutul 13, dar șutul său de la 25 de metri a fost respins de portarul Bravim.

După golul primit, Craiova a continuat să atace. Baiaram a șutat de la 11 metri în minutul 37, însă portarul armean a intervenit. În minutul 45, Bancu a trimis pe lângă poartă cu un voleu de la 12 metri, după centrarea lui Matei.

Și portarul Craiovei a avut intervenții importante înainte de pauză. Popescu a respins în două rânduri, în minutele 42 și 44, șuturile lui Lima.

Universitatea a început mai bine repriza secundă, dar Mekvabișvili nu a reușit să găsească ținta în minutele 50 și 55. Ararat-Armenia a înscris din nou în minutul 63, prin Lima, însă golul a fost anulat de VAR pentru un ofsaid la limită.

Craiova a controlat ultima jumătate de oră și a continuat să caute golul victoriei. Wilson a fost aproape de un autogol în minutul 65, după centrarea lui Bancu. Un minut mai târziu, Bravim a intervenit la lovitura de cap a lui Screciu și a respins mingea de la vinclu.

Mora a trimis cu capul peste poartă de la aproximativ opt metri în minutul 87, iar Nsimba a avut o nouă oportunitate două minute mai târziu, dar portarul oaspeților a fost la post.

Ararat-Armenia a fost aproape de golul victoriei în minutul 83, însă Romanciuk a intervenit și a blocat șutul lui Lima.

Prima manșă s-a încheiat astfel 1-1, iar calificarea va fi decisă în partida retur.

Meciul dintre Ararat-Armenia și Universitatea Craiova se va disputa pe 27 august, la Erevan, de la ora 19:00, ora României. Câștigătoarea dublei manșe se va califica în faza principală a Europa League, în timp ce echipa eliminată va continua în Conference League.