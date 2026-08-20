WhatsApp testează pe Android o schimbare care permite utilizatorilor să recunoască mai ușor fotografiile, videoclipurile și stickerele primite într-o conversație, fără să mai fie nevoie să deschidă chatul. În lista de conversații apare o mică previzualizare a fișierului media, alături de eticheta care indică tipul acestuia.

Noua funcție este disponibilă pentru unii utilizatori care folosesc versiunea beta WhatsApp pentru Android 2.26.32.11, distribuită prin Google Play Store.

În prezent, lista conversațiilor afișează o previzualizare a celui mai recent mesaj din fiecare chat.

Dacă ultimul mesaj este text, utilizatorul poate vedea direct o parte din conținut. În cazul unei fotografii, apare eticheta „Photo”, în timp ce pentru un videoclip este afișat „Video”. Același principiu este folosit și pentru alte tipuri de conținut.

Sistemul este suficient pentru a identifica tipul mesajului, însă nu oferă informații despre conținutul propriu-zis. Astfel, două conversații în care ultima interacțiune a fost trimiterea unei fotografii pot apărea identic în lista de chat-uri. Noua funcție schimbă acest lucru prin afișarea unei miniaturi a fișierului media, potrivit wabetainfo.com.

Atunci când ultima interacțiune dintr-o conversație este o fotografie, WhatsApp afișează o mică previzualizare a imaginii direct în lista de chat-uri. Eticheta „Photo” rămâne afișată lângă miniatură, astfel încât utilizatorul poate identifica în continuare tipul mesajului.

Dimensiunea previzualizării este redusă pentru a se integra în aspectul actual al listei de conversații și pentru a nu ocupa un spațiu suplimentar semnificativ.

Funcția poate fi utilă mai ales atunci când în mai multe conversații au fost primite fotografii și utilizatorul încearcă să identifice rapid chatul în care se află o anumită imagine.

Aceeași modificare este aplicată și videoclipurilor. Când un videoclip este cel mai recent conținut trimis într-o conversație, WhatsApp afișează o miniatură a acestuia, alături de eticheta „Video”.

Astfel, utilizatorii pot identifica mai ușor conținutul primit fără să deschidă fiecare conversație în parte.

Noua funcție nu se limitează la fotografii și videoclipuri. WhatsApp testează afișarea miniaturilor și pentru stickere. În loc să apară doar eticheta „Sticker”, utilizatorii vor putea vedea și imaginea propriu-zisă a stickerului în lista de conversații.

Acest lucru poate fi util în special în grupurile în care sunt trimise frecvent mai multe stickere și în care identificarea ultimului mesaj doar după etichetă este dificilă.

WhatsApp a început în ultima perioadă să afișeze mai multe informații direct în lista conversațiilor. Un exemplu este funcția pentru mesajele rămase netrimise. Dacă un utilizator începe să scrie un mesaj, dar părăsește conversația fără să îl trimită, WhatsApp afișează eticheta „Draft” în dreptul chatului.

În acest fel, utilizatorul poate identifica direct din lista conversațiilor chat-urile în care există un mesaj neterminat, fără să fie nevoit să le deschidă pe rând.

Previzualizarea fișierelor media urmează aceeași direcție: mai multe informații despre ultima activitate dintr-o conversație sunt afișate direct în fila Chats.

Noua opțiune de afișare a miniaturilor este în prezent testată pe Android și este distribuită treptat unor utilizatori care au instalată versiunea beta 2.26.32.11. Asta înseamnă că instalarea celei mai recente versiuni beta nu garantează apariția funcției. WhatsApp activează astfel de modificări progresiv, pentru un număr limitat de utilizatori.

Deocamdată, compania nu a anunțat data la care previzualizările pentru fotografii, videoclipuri și stickere vor fi disponibile pentru toți utilizatorii.