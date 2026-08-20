Fostul președinte Traian Băsescu a criticat joi modul în care sunt purtate negocierile pentru Legea salarizării și a spus că poziția anunțată de președintele Nicușor Dan privind eventualele scăderi de salarii face dificilă obținerea unui acord.

Traian Băsescu a susținut că discuțiile politice de la Cotroceni nu pot produce rezultatul dorit atât timp cât șeful statului își menține poziția potrivit căreia nu va promulga o lege care presupune reduceri salariale.

Fostul șef al statului a spus că mesajul transmis de Nicușor Dan limitează încă de la început posibilitatea unui compromis între partide.

„Spre exemplu, pe legea salarizării, atâta timp cât președintele a emis deja un punct de vedere, că nu va promulga această lege dacă ea reprezintă scădere de salarii, și o face foarte clar pentru toată lumea, își bat capul degeaba să încerce să ajungă la un rezultat”, a declarat fostul președinte la B1TV.

Băsescu a adăugat că poziția exprimată de președinte este cunoscută și la Bruxelles și că, în aceste condiții, șansele ca România să adopte o lege care să răspundă cerințelor europene sunt reduse.

„Mai mult decât atât, această declarație este bine notată și la Bruxelles. Și nimeni nu-și mai face iluzii că va putea să iasă o lege care să corespundă exigențelor situației de deficit excesiv pe care România o are”, a spus Băsescu.

Întrebat despre efectele pe care le-ar putea avea pierderea unor bani europeni, în contextul în care datoria publică a trecut de 60% din PIB, Traian Băsescu a descris situația în termeni duri.

„Doamnă, înseamnă un dezastru. Când depășești 60% din PIB, ce se întâmplă? La fel ca și atunci când depășești 3% din deficitul bugetar”, a afirmat fostul șef al statului. El a explicat că, după depășirea anumitor praguri bugetare, România trebuie să urmeze un plan de redresare stabilit împreună cu instituțiile europene. „Se face un plan de redresare, planul de redresare se întocmește împreună cu Comisia Europeană și se supune aprobării miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană, adică consiliului ECOFIN”, a spus el.

În opinia lui Băsescu, parametrii conveniți de România nu pot fi modificați unilateral.

„Cine crede că Pîslaru se duce la Bruxelles și modifică el parametrii acolo, din cei conveniți, e copil. Sau nu știe Tratatul de la Lisabona, tratatul Uniunii Europene. Parametrii, obiectivele acestui program cu România sunt stabiliți. Deci nu-i modifică nimeni”, a declarat Băsescu.

Traian Băsescu a spus că principala problemă, în opinia sa, este poziția exprimată de Nicușor Dan în legătură cu Legea salarizării.

„Deci marea problemă pe care o avem este la domnul președinte Nicușor Dan, îmi pare rău că trebuie să o spun. Dânsul a făcut foarte clar faptul că orice scădere înseamnă că dânsul nu va promulga legea”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte consideră că această poziție le oferă partidelor un argument în cazul în care negocierile nu se încheie cu un acord și România pierde banii europeni.

„Degeaba a chemat partidele, de fapt le-a dat exact ce vor să audă, să li se ia responsabilitatea neîndeplinirii acestui jalon și, implicit, a pierderii banilor”, a spus fostul președinte. Băsescu a adăugat că formațiunile politice nu mai au prea mult spațiu de manevră dacă șeful statului nu își schimbă poziția. „Nu cred că în momentul de față partidele mai au ce să facă, atâta timp cât președintele nu face public faptul că renunță la punctul de vedere pe care l-a exprimat și le cere să facă tot posibilul să nu pierdem cei 700 de milioane”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a comentat și ideea unui „guvern tranzitoriu”, formulă folosită anterior de Ilie Bolojan.

„Nu-mi este cunoscută din Constituție noțiunea de guvern tranzitoriu”, a spus Băsescu.

El a susținut că asemenea formule nu se regăsesc în Constituție.

„Deci poate încearcă să vorbească și pe limba Constituției statului român. Avem Guvern, Guvern demis și cam atât în materie de denumire de Guvern. Nu-i înțeleg pe oamenii ăștia, inventează”, a afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu a declarat că este greu de anticipat dacă România va avea un nou Executiv în această toamnă.

El a amintit însă că PSD și PNL au făcut deja propuneri pentru funcția de premier.

„Eu rămân agățat totuși în acea ofertă pe care au făcut-o cele două partide, tradițional aliate și, de fapt, cele două partide responsabile de situația în care se află țara. Rămân totuși la ideea că aceste partide au făcut o ofertă”, a declarat el. „PSD-ul a făcut o ofertă de nominalizare pentru Grindeanu, iar PNL-ul a făcut o ofertă pentru Siegfried Mureșan. Deci președintele, dacă voia, avea un motiv absolut întemeiat să desemneze un premier”, a mai spus Traian Băsescu.