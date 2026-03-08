Cât câștigă un farmacist după cinci ani de facultate. Salariile îi descurajează pe cei aflați la început de carieră

După cinci ani de facultate şi stagii de practică obligatorii, mulţi farmacişti din România descoperă că începutul carierei nu vine la pachet cu veniturile la care s-ar aştepta. În ciuda responsabilităţii ridicate şi a rolului important pe care îl au în sistemul de sănătate, salariile de debut din domeniu sunt modeste, pornind în unele cazuri de la aproximativ 3.500 de lei net pe lună. Datele din anunţurile de angajare publicate pe platforme precum eJobs sau OLX arată că salariul unui farmacist poate varia considerabil în funcţie de experienţă, oraş sau de lanţul de farmacii pentru care lucrează.

În practică, majoritatea salariilor pentru cei aflaţi la început de drum se situează în jurul valorii de 4.000 de lei net. În unele cazuri, câștigurile pot urca până la aproximativ 7.500 de lei, însă puține lanțuri oferă astfel de avantaje.

Pe Reedit, un farmacist și-a exprimat nemulțumirea legată de salariul pe care încasează după șase ani de experiență.

„Manager farmacist 6 ani experiență 5800 lei. Jalnic și jenant, atât am de spus”, a fost mesajul acestuia.

Profesia de farmacist presupune un parcurs universitar complex, care durează cinci ani şi include atât pregătire teoretică intensă, cât şi stagii de practică. În mod firesc, mulţi absolvenţi se aşteaptă ca acest efort să fie reflectat într-un nivel salarial competitiv.

Realitatea din piaţa muncii este însă diferită. Veniturile farmaciştilor rămân, de multe ori, sub aşteptările profesionale, mai ales dacă sunt comparate cu cele ale altor specialişti din sistemul medical.

Deşi responsabilitatea lor este semnificativă, iar rolul lor nu se limitează la simpla eliberare a medicamentelor, ci include consilierea pacienţilor şi recomandarea tratamentelor potrivite pentru anumite simptome, câștigurile nu reflectă întotdeauna complexitatea activităţii.

În acelaşi timp, industria farmaceutică din România a cunoscut o dezvoltare constantă în ultimii ani, pe fondul creşterii cererii pentru produse medicale şi servicii de sănătate. Această expansiune se reflectă şi în numărul locurilor de muncă disponibile în domeniu.

Posturile de conducere sau cele din managementul companiilor farmaceutice sunt mult mai bine plătite. Funcţii precum director executiv, director financiar sau director de vânzări pot ajunge la venituri de aproximativ 10.000 de lei net pe lună sau chiar mai mult, ceea ce evidenţiază o ierarhie salarială accentuată între nivelul de conducere şi specialiştii care lucrează direct cu pacienţii în farmacii.

Chiar dacă veniturile nu sunt întotdeauna pe măsura pregătirii, rolul farmaciştilor în sistemul de sănătate rămâne unul esenţial. În multe situaţii, ei sunt primii specialişti la care ajung pacienţii atunci când se confruntă cu probleme de sănătate minore, înainte de a merge la medic.

Prin sfaturile şi recomandările pe care le oferă, farmaciştii îi pot ajuta pe oameni să aleagă tratamentele potrivite, să înţeleagă modul corect de administrare al medicamentelor şi, în unele cazuri, chiar să evite complicaţiile care ar putea apărea dacă simptomele sunt ignorate sau tratate greşit.