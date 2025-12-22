O enigmă subacvatică în Insulele Bermude: Nu seamănă cu nimic de pe Pământ

O descoperire surprinzătoare în zona Insulelor Bermude atrage atenția oamenilor de știință. Cercetătorii au identificat o structură subacvatică considerată „diferită de orice altceva de pe Pământ”. Structura enigmatică se distinge prin caracteristicile sale neobișnuite, ceea ce ridică întrebări despre originea și scopul ei, informează Express.

Cercetătorii au făcut o descoperire remarcabilă sub Triunghiul Bermudelor, adânc sub apele care au inspirat nenumărate legende și teorii misterioase.

O echipă de oameni de știință a identificat o structură masivă din piatră, ascunsă sub Insulele Bermuda, descrisă ca fiind „fără precedent pe Pământ”. Dimensiunile impresionante ale acestei formațiuni, lungă de aproximativ 20 de kilometri, au atras atenția specialiștilor, care subliniază că niciodată până acum nu a fost detectată o astfel de acumulare de rocă sub scoarța oceanică a zonei.

Descoperirea ar putea aduce indicii importante despre geologia insulelor și ar putea contribui la înțelegerea mai profundă a enigmelor care înconjoară această regiune legendară, provocând reconsiderarea multor presupuneri anterioare despre Triunghiul Bermudelor.

Bermuda se află pe o porțiune ridicată a scoarței oceanice, cunoscută sub denumirea de „umflătură oceanică”, care o plasează deasupra fundului mării din jur. Deși astfel de formațiuni sunt adesea asociate cu activitatea vulcanică, cercetările arată că nu există dovezi care să indice prezența unui vulcan activ, insula neînregistrând nicio erupție de peste 31 de milioane de ani.

Oamenii de știință sugerează că ultima erupție ar fi putut injecta rocă topită în scoarță, care ulterior s-a solidificat și a ridicat insula cu aproximativ 500 de metri deasupra nivelului mării. Descoperirile recente indică faptul că această plută de rocă solidificată ar fi fost responsabilă pentru ridicarea insulei, oferind o explicație crucială pentru geologia sa aparte.

Cercetătorii de la Carnegie Science au folosit cutremure puternice, dar produse la distanță, pentru a studia stânca aflată la circa 50 km sub insulă, ceea ce a condus la această descoperire revoluționară. Dr. William Frazer, seismolog la Carnegie Science, explică: „În mod normal, sub crusta oceanică se află mantaua. Dar sub Bermuda există un strat suplimentar, localizat în placa tectonică pe care se sprijină insula.”

Pentru geologi, această constatare ar putea reprezenta un pas major în elucidarea misterului umflăturii oceanice de la Bermuda. Spre deosebire de insule precum Hawaii, formate de obicei deasupra punctelor fierbinți vulcanice din manta, poziția izolată a Bermudelor ar putea oferi indicii despre procesele geologice normale și extreme care modelează planeta noastră.

Triunghiul Bermudelor, delimitat de Florida, Puerto Rico și Bermuda, continuă să fascineze prin seria impresionantă de dispariții inexplicabile de nave și avioane. De-a lungul decadelor, aceste evenimente au alimentat povești despre fenomene supranaturale, dar cercetările recente sugerează că explicația ar putea fi una pur naturală.

Dr. Simon Boxall, oceanograf la Universitatea din Southampton, atrage atenția asupra fenomenului cunoscut drept „valuri neregulate” sau valuri extrem de violente. Aceste coloane imprevizibile de apă pot depăși de două ori înălțimea valurilor normale și pot atinge până la 30 de metri, atacând adesea din direcții neașteptate, diferite de cea a vântului predominant.

Conform expertului, o navă prinsă într-un astfel de val uriaș ar putea fi scufundată în doar câteva minute, ceea ce explică, fără a recurge la teorii supranaturale, numeroasele tragedii înregistrate în această zonă enigmatică.